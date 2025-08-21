Минобороны потратило 25 млн грн на некачественное снаряжение для ВСУ: объявлены подозрения

Украинские правоохранители разоблачили хищение бюджетных средств во время государственных закупок снаряжения для нужд Вооруженных сил Украины. В результате бюджету был нанесен ущерб на более 25 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Сейчас должностным лицам и поставщику объявлены подозрения.

Как действовала схема

Речь идет о 18 тыс. защитных баллистических очков-масок, которые в декабре 2024 года поставил государственному предприятию Минобороны директор общества по условиям заключенного договора. Отмечается, что по результатам проведения лабораторных испытаний уже первые образцы товара получили отрицательные заключения.

Но начальник специализированного подразделения и другие должностные лица Минобороны должным образом не проконтролировали качество поставленного товара и не инициировали проведение повторных испытаний в аккредитованных лабораториях. Зато были предоставлены положительные протоколы испытаний от другой организации, а начальник спецподразделения Минобороны утвердил партию товара, как качественную.

Поэтому очки-маски были переданы в воинскую часть, после чего фирма-поставщик получила на свой счет бюджетные средства. В результате чего Министерству обороны нанесен материальный ущерб на более 25,7 млн грн.

Сейчас действия подозреваемых квалифицировали по ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 425 УК Украины. Одного из фигурантов уже задержали – решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие – проверяется на причастность и других должностных лиц.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что чиновника Министерства обороны подозревают в получении взятки в $1,3 млн. Деньги должны были стать платой за победу в конкурсе на строительство жилого дома для военнослужащих и их семей в Киеве. Речь идет, вероятно, о в.и.о. начальника Центрального теруправления капитального строительства МО Виталия Гайдука.

