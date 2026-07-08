Эту работу часто дают беженцам в Польше: украинцам назвали самые распространенные профессии

На рынке труда Польши, на котором заняты 771,8 тыс. граждан Украины, всего четыре крупнейшие профессиональные группы в совокупности составляют 13,5% всех профессий. Наиболее распространенной именно среди иностранцев, в частности украинских беженцев, оказалась профессия водителя грузовика.

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Об этом свидетельствует новый отчет Главного статистического управления Польши (GUS) "Разнообразие профессий на польском рынке труда". Он включает данные о 14,1 млн занятых в экономике Польши. Всего было проанализировано 443 профессиональные группы.

По данным GUS, в целом наиболее распространенными профессиями в Польше являются:

продавцы и кассиры;

водители грузовых автомобилей;

складские работники;

учителя начальной школы.

Впрочем, отдельный раздел отчета посвящен иностранным рабочим. Чаще всего среди них работают:

водители грузовиков;

складские работники;

разработчики программного обеспечения.

Среди женщин-иностранцев самыми распространенными профессиями стали продавщицы, складские работницы, офисные ассистентки и уборщицы. По статистике польского Управления социального страхования (ZUS), граждане Украины остаются самой многочисленной группой иностранцев — их доля составляет около 65-67%.

В целом исследование показало значительные гендерные различия на польском рынке труда. Наиболее "женскими" профессиями остаются акушерки, воспитательницы детей и ассистентки стоматологов, тогда как среди наиболее "мужских" – шахтеры, каменщики, операторы сельскохозяйственной техники и кровельщики.

Кого в Польше заменит ИИ

В GUS также оценили профессии, которые в наибольшей степени подвержены риску из-за искусственного интеллекта (ИИ). К ним отнесли:

операторов ввода данных;

операторов текстовых процессоров;

бухгалтеров;

статистиков;

страховых агентов;

работников финансовой сферы.

В то же время GUS не прогнозирует массового исчезновения профессий. Меньше всего рискуют работники, чья работа требует непосредственного контакта с людьми, ручных навыков и принятия нестандартных решений. Среди примеров – врачи, парикмахеры, сантехники и электрики.

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