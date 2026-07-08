Эту работу часто дают беженцам в Польше: украинцам назвали самые распространенные профессии
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На рынке труда Польши, на котором заняты 771,8 тыс. граждан Украины, всего четыре крупнейшие профессиональные группы в совокупности составляют 13,5% всех профессий. Наиболее распространенной именно среди иностранцев, в частности украинских беженцев, оказалась профессия водителя грузовика.
Об этом свидетельствует новый отчет Главного статистического управления Польши (GUS) "Разнообразие профессий на польском рынке труда". Он включает данные о 14,1 млн занятых в экономике Польши. Всего было проанализировано 443 профессиональные группы.
По данным GUS, в целом наиболее распространенными профессиями в Польше являются:
- продавцы и кассиры;
- водители грузовых автомобилей;
- складские работники;
- учителя начальной школы.
Впрочем, отдельный раздел отчета посвящен иностранным рабочим. Чаще всего среди них работают:
- водители грузовиков;
- складские работники;
- разработчики программного обеспечения.
Среди женщин-иностранцев самыми распространенными профессиями стали продавщицы, складские работницы, офисные ассистентки и уборщицы. По статистике польского Управления социального страхования (ZUS), граждане Украины остаются самой многочисленной группой иностранцев — их доля составляет около 65-67%.
В целом исследование показало значительные гендерные различия на польском рынке труда. Наиболее "женскими" профессиями остаются акушерки, воспитательницы детей и ассистентки стоматологов, тогда как среди наиболее "мужских" – шахтеры, каменщики, операторы сельскохозяйственной техники и кровельщики.
Кого в Польше заменит ИИ
В GUS также оценили профессии, которые в наибольшей степени подвержены риску из-за искусственного интеллекта (ИИ). К ним отнесли:
- операторов ввода данных;
- операторов текстовых процессоров;
- бухгалтеров;
- статистиков;
- страховых агентов;
- работников финансовой сферы.
В то же время GUS не прогнозирует массового исчезновения профессий. Меньше всего рискуют работники, чья работа требует непосредственного контакта с людьми, ручных навыков и принятия нестандартных решений. Среди примеров – врачи, парикмахеры, сантехники и электрики.
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