На рынке сильно подорожали важные овощи: что произошло

В Украине подорожало большинство овощей т.н. "борщевого набора". При чем, значительно – в начале января-2024 они стоят на 20% дороже, чем в январе 2023 года. Среди причин – высокие затраты на хранение и транспортировку.

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Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович. Она отметила: рекордсменом по росту цены за год стал картофель.

"По сравнению с началом 2023 года, он подорожал в 3,5 раза. Ныне средняя оптовая цена картофеля на оптовом рынке составляет 14-15,5 грн за кг", – говорится в сообщении.

Свекла и капуста, рассказала она, стоят 10-11 грн/кг. Что на 20% дороже, чем в прошлом году.

Впрочем, две "борщевые" позиции подорожание не затронуло. Наоборот, цены на них снизились. Так:

морковь стоит 10-11 грн/кг – на 48% дешевле, чем в январе прошлого года;

лук подешевел более чем вдвое и стоит 11,5-12,5 грн/кг.

"Такие падения являются результатом избыточных объемов – перепроизводства. Стагнирующий спрос повлиял на ценовую ситуацию", – объяснила Попович.

Почему овощи подорожали

Подорожание же остальных овощей, по ее словам, связано с рядом факторов. В частности:

высокими затратами на хранение и транспортировку;

повышенными тарифами на электроэнергию для производителей;

стоимостью горючего.

Что будет дальше

При этом подчеркивается: если сравнивать цены с предыдущей неделей, "ситуация выглядит даже более чем стабильно". При чем, отметила Попович, даже по картофелю. Так:

рост его цены был в пределах 1,5%;

капуста и морковь подешевели на 5%;

свекла и лук остались на том же ценовом уровне, что и в последнюю неделю декабря.

"К концу зимы 2024 года, по моему мнению, критического роста цен не ожидается. В зависимости от вида овощей, ценовой рост может быть в пределах 2-7%. Однако любой прогноз имеет степень неопределенности и актуальные цены могут отличаться в зависимости от ряда переменных обстоятельств. Важно учитывать общие экономические условия в стране, погодные факторы и т.п.", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время чиновники ожидают роста цен на продукты питания. В частности, они прогнозируют, что подорожание начнется уже с января, а по некоторым позициям вообще не исключается дефицит – в частности, соли и ряда импортных продуктов.

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