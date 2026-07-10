На рынке черешни в Украине произошла аномалия: ситуация удивила даже экспертов

Несмотря на неблагоприятные погодные условия весной и частичную потерю урожая в отдельных регионах, в 2026 году украинская черешня продается даже дешевле, чем в прошлом сезоне. Цены на ягоду в супермаркетах сейчас начинаются от 160 грн/кг, тогда как в прошлом году достигали 1000 грн/кг,

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Об этом заявила эксперт по плодоовощному рынку "АПК-Информ" Ксения Гусева, пишет AgroTimes. Нынешние колебания цен и стремительное насыщение рынка отечественной продукцией стали полной неожиданностью для многих игроков рынка.

Ситуация на рынке

Наибольшие финансовые убытки в начале сезона понесли импортеры. Ожидая серьезного дефицита местной продукции из-за весенних непогоды, они в конце мая завезли в Украину дорогие партии зарубежной черешни.

Однако расчет не оправдался: уже через несколько дней рынок стремительно наполнился украинской ягодой из южных и центральных областей, которая начала продаваться по значительно более доступным ценам, снизив спрос на импорт.

Как отмечает Ксения Гусева, ситуация с фактическим урожаем в хозяйствах существенно различается в зависимости от конкретной местности и микроклимата. На одних участках деревья дали отличный валовой сбор благодаря своевременной защите от заморозков, тогда как на соседних насаждениях в тех же районах урожая из-за непогоды почти не было.

Что происходит с ценами

В этом году оптовые и розничные цены демонстрируют приятную для потребителей стабильность, существенно отличаясь от прошлогодних рекордов. Общая тенденция к снижению цен на рынке очевидна, но окончательные финансовые итоги сезона для украинских садоводов будут зависеть от результатов реализации средних и поздних сортов черешни, сбор и продажа которых активно продолжаются именно сейчас, отмечает Гусева.

В начале текущего сезона 2026 года производители реализовывали черешню в среднем по 70–150 грн/кг в зависимости от сорта и качества. В то же время в прошлом году даже в разгар сезона закупочные цены часто находились в пределах 150–230 грн/кг, а в розничной торговле стоимость отдельных ранних партий вообще превышала 1000 грн/кг.

При этом собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупных розничных сетях черешня продается по цене:

"Сильпо" — 249 грн/кг;

"Novus" – 199 грн/кг;

Auchan – 159 грн/кг;

Varus – 199,99 грн/кг.

Как уже сообщал OBOZ.UA, мировое производство томатов в этом сезоне снова опустится ниже 40 млн тонн. Из-за жары, засухи, града и ливней крупные страны-производители пересматривают прогнозы урожая в сторону уменьшения. В то же время в Украине ситуация остается благоприятной — урожай ожидается на уровне прошлого года, а цены уже стабильно снижаются.

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