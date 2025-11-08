На Львовщине временно не работают пункты пропуска через границу: что произошло

Из-за временных технических сбоев на границе не осуществляется оформление граждан в обоих направлениях в пунктах пропуска на Львовщине. Тем, кто пересекает границу, придется воспользоваться другими пунктами пропуска.

"Из-за сбоя в работе таможенной базы данных временно не осуществляется оформление граждан в обоих направлениях в пунктах пропуска на Львовщине. Просим учесть эту информацию при планировании своего путешествия", – об этом говорится в сообщении Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Текущая ситуация на пунктах пропуска:

Выезд из Украины:

Угринов - 10 авто

Грушев - 10 авто

Шегини - 10 авто

Въезд в Украину:

Краковец - 40 авто

Шегини - 25 авто

Угринов - 10 авто

Недавно систему пересечения границы изменили

EES – это электронная система, которая фиксирует данные о пересечении внешних границ Шенгенской зоны без необходимости проставления штампов в паспортах. Ее цель – укрепление безопасности, точный учет сроков пребывания иностранцев в ЕС и противодействие незаконной миграции. Ее ввели с 12 октября.

Это касается граждан всех третьих стран, в том числе и украинцев, которые путешествуют в ЕС без визы или по краткосрочной визе (до 90 дней в течение 180 дней). Во время первого въезда граждане будут проходить регистрацию, а также система будет фиксировать дату, время и место въезда и выезда.

Сбор биометрических данных будет обязательным для всех: как при въезде, так и при выезде с территории Шенгенской зоны. Для украинских туристов это означает, что процесс на границе станет цифровым и более контролируемым, что особенно актуально для тех, кто часто путешествует на собственном авто, ведь система будет фиксировать время пребывания и автоматически выявлять нарушения.

Также ранее OBOZ.UA сообщал об ограничении дорожного движения в пункте пропуска "Солотвино – Сигету Мармацией" на границе с Румынией. Начиная с 27 октября и в течение следующих 33 дней автомобильное движение будет закрыто в связи с работами на мосту через р. Тиса.

