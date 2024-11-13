На космических пенсиях прокуроров и судей делают бизнес: добиваются огромных выплат через суды

В Украине построили бизнес на оказании юридической помощи гражданам (в частности, военным, прокурорам, госслужащим, судьям и т.п.), желающим отсудить большую пенсию. Дело в том, что в стране действует ограничение на размер пенсии – до 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (ныне это 23 610 грн) – и Пенсионный фонд использует это ограничение, но граждане подают в суд, чтобы отсудить пенсию, установленную в спецзаконах. В то же время, в проекте бюджета-2025 хотят бороться с этим явлением – и применять понижательные коэффициенты для граждан, отсудивших пенсии, превышающие установленный порог.

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Об этом рассказала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа ("Слуга народа"), передает Forbes. Она отметила: в целом на 1 июля 2024 года задолженность по выплате крупных доначисленных пенсий составила 73 млрд грн. Что составило около 10% бюджета Пенсионного фонда в 2024 году.

"Это не только проблема финансовой устойчивости Пенсионного фонда, но и вопрос экономической безопасности государства из-за неконтролируемости таких процессов", – признала депутат.

В то же время она подчеркнула: часто получатели больших пенсий "не заработали" на них. Ведь обычно эти выплаты "обеспечены не более чем на 60% того, что этим людям должны выплачивать по специальным законам". Впрочем, признала Пидласа, некоторые такие пенсионеры действительно "накопили" на свои большие пенсии – "особенно если человек недавно вышел на пенсию, у него была большая официальная зарплата, уплачивался ЕСВ".

Спецпенсии хотят "резать"

Вместе с тем, рассказала депутат, в подготовленный к рассмотрению в парламенте во 2-м чтнеии законопроекте о госбюджете на 2025 год заложена норма о применении понижательных коэффициентов для граждан, отсудивших пенсии более чем в 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (ныне это 23 610 грн). Определять же эти коэффициенты должно будет само правительство.

"Депутаты предложили, и правительство это учло во втором чтении. ... Также правительство учло правку: в бюджете Пенсионного фонда в 2025 году выплаты по ретроспективным судебным решениям и по перечисленным по решению суда пенсиям будут выделять в отдельное направление. Необходимо понимать, сколько это стоит", – объяснила Пидаласа.

По ее словам, необходимость же в этом возникла в связи с тем, что в Украине действует ограничение на большие пенсии – собственно, в 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Однако "граждане подают в суд, чтобы отсудить пенсию, установленную в спецзаконах" – и этом настолько популярно, что стало отдельным бизнесом.

"Существует бизнес по предоставлению юридической помощи гражданам, желающим отсудить большую пенсию. Этим занимаются и бывшие судьи, и эксгосслужащие. Юристы хорошо таргетируют чернобыльцев, предлагают им помощь за определенный процент", – рассказала депутат.

Напомним, всего в Украине 10,28 млн пенсионеров. Подавляющее большинство из них получали в 2023 году средние пенсии в размере 4623 гривен в месяц. Однако 780,2 тысячи украинцев тогда получали так называемые спецпенсии, на которые государство тратит даже не десятки – сотни миллиардов из госбюджета. То есть в разы больше, чем на всех "обычных" пенсионеров.

Только за 9 месяцев 2024 года на спецпенсии из госбюджета израсходовано почти 88 млрд гривен. А к концу года эта сумма будет составлять уже 120 миллиардов.

Подавляющее большинство "спецпенсионеров" – это военные и силовики на пенсии. Однако их средние пенсии не намного выше "обычных", это всего 9,4 тыс. гривен в месяц (в 2023 году). А вот у прокуроров-пенсионеров, которых в Украине насчитывается 6867 и значительная часть которых одновременно работает и получает пенсию, – раз в месяц 21,5 тыс. гривен пенсии.

То есть средний размер пенсии прокурора в 4,5 раза больше, чем средняя пенсия в Украине. А пенсии судей уже выше средних в 21 раз. Это 96 тысяч гривен ежемесячно.

Большой разрыв в пенсиях объясняется действием особых законов, устанавливающих особенные условия начисления пенсий для отдельных категорий населения. По действующим нормам пенсии для прокуроров и силовиков могут достигать 60-100% от их зарплаты. Это резко контрастирует с обычными пенсиями, которые в среднем составляют 40% от средней заработной платы.

Такие расходы истощают государственный бюджет. Ведь у Пенсионного фонда нет средств для покрытия как текущих пенсий, так и ретроспективных выплат, которые иногда составляют миллионы гривен на одного человека.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине в органах прокуратуры работают 14 846 человек, а количество прокуроров-пенсионеров составляет 5851 человек. Среди всех прокуроров 525 получают пенсию по инвалидности.

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