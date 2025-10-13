На IT-рынке Украины произошла кадровая аномалия: новая ситуация может удивить

На украинском IT-рынке наблюдается аномальная ситуация – после спада активности, который начался вместе с полномасштабной войной, в третьем квартале 2025 года было опубликовано больше всего новых вакансий. В частности, зафиксирован рекордный с 2022 года спрос на аналитиков, дата-инженеров, HR, сапорт-специалистов и продакт-менеджеров.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные исследования DOU.ua. Всего в третьем квартале количество вакансий в ИТ выросло на 12% по сравнению с предыдущим, этому способствовало то, что в июле опубликовали 7210 предложений работы – это стало наибольшим показателем с 2022 года. В сентябре вакансий появилось почти столько же – 7194

Каких айтишников ищут в Украине

Абсолютно рекордный спрос – и в количественном и в процентном росте – наблюдался на IT-специалистов в армии. Всего за квартал было опубликовано 291 новых вакансий в этом направлении – это на 147% больше, чем за май-июнь. Заметно же изменился спрос на таких специалистов:

Военное дело – 489 (+291);

Marketing – 2 266 (+271);

Front End – 919 (+138);

Hardware – 415 (+127);

Project Manager – 844 (+119).

Кроме того, в сентябре было зафиксировано 446 вакансий для аналитиков – почти столько же, как до войны, а также стремительно выросло количество вакансий для Embedded (98) и Hardware (149). Кроме того, на довоенный уровень вышли вакансии для таких профессионалов:

Miltech – 577;

HR – 348;

Support – 225;

Продакт-менеджеры – 203;

Data Engineering – 118.

Одновременно растет и спрос на специалистов с опытом 5+ лет ("сеньоров"). В сентябре для таких опытных специалистов опубликовали 1325 вакансий – даже больше, чем в январе 2022-го. Но больше всего выросло количество вакансий для новичков – их стало на 40% больше, и сейчас публикуется более 200 ежемесячно.

Где наибольшая конкуренция

Несмотря на такие показатели, в среднем одна вакансия собирает 24 откликов кандидатов (в сентябре-2022 их было 18). Больше всего – во Front-end (85,5 отклика на одну вакансию), хотя в прошлом году этот показатель достигал 98,7.

Кроме того, Java-программисты впервые опередили тестировщиков (QA) по количеству откликов – 62,3 против 62,1. Также с июня немного выросли отзывы для HR (с 25 до 30), а у Unity наоборот снизились (с 49 до 30).

Как уже сообщал OBOZ.UA, за последний год в Украине уволили 19% айтишников, чаще всего это мидлы и сеньоры, которых сокращали из-за финансовых трудностей, оптимизации или завершения проектов. В то же время компании активно ищут опытных технических специалистов в сферах разработки, DevOps и искусственного интеллекта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!