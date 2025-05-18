В Украине массово сокращают айтишников: почему увольняют и кого ищут взамен

В Украине 19% айтишников были уволены в течение последнего года, чаще всего это мидлы и сеньоры, которых сокращали из-за финансовых трудностей, оптимизации или завершения проектов. В то же время компании активно ищут опытных технических специалистов в сферах разработки, DevOps и искусственного интеллекта.

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Об этом говорится в исследовании DOU. ИТ-сфера, которая долгое время оставалась одной из самых стабильных и привлекательных для специалистов в Украине, сейчас переживает волну увольнений.

По результатам опроса 844 айтишников в апреле 2025 года, 19% из них были уволены в течение последнего года. Эта цифра выросла с 16% в 2023-м, что свидетельствует о системной нестабильности на рынке труда даже в стратегически важной отрасли.

Большинство уволенных - это специалисты уровня Middle и Senior, вместе они составляют 72% сокращенных в Украине и 71% за рубежом. Особенно уязвимыми стали разработчики, тестировщики и менеджеры проектов. У технических специалистов доля увольнений была выше из-за прекращения проектов, финансовой оптимизации и отказа заказчиков.

Интересно, что 23% лидов потеряли работу из-за конфликтов с руководством - это самый высокий показатель среди всех тайтлов. Это может свидетельствовать о напряжении в командном взаимодействии в условиях нестабильности. Основные причины увольнений:

сложная финансовая ситуация в компании – 34%;

в компании – 34%; оптимизация процессов и сокращение расходов – 33%;

и сокращение расходов – 33%; остановка или завершение проекта – более 35% в совокупности;

– более 35% в совокупности; конфликты с руководством – 12%;

– 12%; плохой перформанс – 14%.

Увольнения чаще всего касались специалистов, которые работали в компании до 5 лет – таких было более 86%. Четверть уволенных проработали менее года. Количество айтишников на бэнче (временно без проекта) уменьшилось вдвое по сравнению с 2023 годом – с 4% до 2%. Причем бенч в 2025 году в основном неоплачиваемый – полную или частичную зарплату получают лишь 32% специалистов.

На бенч чаще всего попадают опытные технические специалисты, в частности Software Engineers (57%) и QA (22%). Большинство из них активно ищет новую работу.

Как сообщают об увольнении и рассчитываются ли рассчитываются

Самый распространенный способ - личный разговор (78% случаев). Однако для трети специалистов увольнение стало неожиданностью, ведь компании не всегда предупреждают.

66% уволенных в Украине получили полные финансовые выплаты;

получили полные финансовые выплаты; 24% получили только зарплату, без бонусов или отпускных;

получили только зарплату, без бонусов или отпускных; 4% не получили даже основную зарплату – чаще это случалось в малых компаниях и стартапах

Более 55% айтишников не получили никакой поддержки от компании после сокращения. Те, кто все же получил помощь, вспоминали:

дополнительную зарплату – 22% в Украине, 32% за рубежом;

возможность оставить или выкупить технику – до 14%;

помощь с поиском новой работы, рекомендации – 14%.

Лиды и сеньоры, которые дольше работали в компании, чаще получают компенсации: 37% тех, кто проработал более 5 лет, получили дополнительные выплаты, против 17% среди "новичков". Продуктовые компании чаще поддерживают уволенных работников – 33% получили дополнительные выплаты. В сервисных и аутстаффинговых компаниях поддержка практически отсутствует.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине мобилизация кардинально изменила рынок труда, единственным сектором с ростом занятости остаются государственное управление и оборона, где уже работает почти четверть всех занятых. Зато в частном секторе наблюдается дефицит кадров.

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