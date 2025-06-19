На ГП "Документ" вскрылась многомиллионная коррупция: как работала схема с "двойными зарплатами" во время войны

В Украине разоблачили бывшее руководство государственного предприятия (ГП) "Документ", которое предоставляет услуги паспортного сервиса, на хищении более 21 млн грн во время полномасштабной войны. Организаторы схемы придумали способ, как воровать деньги, под предлогом заграничных командировок подчиненных.

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Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что схема действовала в 2022-2023 годах.

Механизм "заработка", по данным СБУ, наладили в общей сложности 8 человек с госпредприятия, трое из которых находились на руководящих должностях. Они организовали начисление "двойных" зарплат:

работников центрального офиса госпредприятия командировали в филиал паспортного сервиса в одной из соседних стран ЕС, но оформляли их так, чтобы те получали по две зарплаты одновременно;

одну зарплату сотрудники получали официально в Украине, а другую – на зарубежную банковскую карту, причем "вторая зарплата" начислялась за фиктивные услуги, которые реально не предоставлялись;

часть "двойных" зарплат, полученных на заграничные карточки, сотрудники должны были возвращать, то есть передавать в виде "откатов", организаторам схемы, то есть руководителям ГП "Документ".

У злоумышленников также прошли обыски. В результате были изъяты:

документы и данные об открытии счетов в иностранных финучреждениях;

банковские карточки с доказательствами схемы.

Таким образом, деньги, которые должны были идти на нужды госпредприятия присваивались недобросовестным руководством и сотрудниками. Следствие продолжается – для привлечения виновных к ответственности.

В то же время восьми фигурантам уже огласили о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – "растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением". Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, еще в 2024 году ходе планового аудита ГП "Документ" были выявлены нарушения на 84 млн грн. Среди прочего оказалось, что госпредприятие потратило более 15 млн грн на закупку автомобилей. Кроме того, вопросы у аудиторов вызвало управление зарубежными филиалами ГП "Документ".

"Как выяснилось, граждане Украины, оформляя паспорта за границей, наряду с оплатой сервисных услуг государственного предприятия платили по законодательству и административный сбор, который определялся в гривнях и зачислялся в Государственный бюджет Украины... Также выявлены факты, когда на работу в филиалы принимали близких", – отмечали тогда в Госаудитслужбе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине также раскрыли коррупционную схему с паспортами, которая принесла экс-министру 7 млн евро. Многомиллионную коррупцию построили вокруг производства загранпаспортов и ID-карт для граждан Украины.

В Украине также процветает еще одна коррупционная схема на документах. Она связана с деятельностью госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" и фирмы "Полли-Сервис", созданной менеджерами скандального ЕГАПС.

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