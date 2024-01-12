Миллионы гривен на автопарк и проблемы с филиалами: в ГП "Документ" обнаружили серьезные нарушения

В ходе планового аудита государственного предприятия (ГП) "Документ", которое предоставляет услуги паспортного сервиса, были выявлены нарушения на 84 млн грн. Среди прочего оказалось, что госпредприятие потратило более 15 млн грн на закупку автомобилей. Кроме того, вопросы у аудиторов вызвало управление зарубежными филиалами ГП "Документ".

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Проверка затрагивала деятельность предприятия за последние три года. Об этом сообщила Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ).

Аудиторский отчет уже был передан правоохранительным органам. В то же время ГАСУ предоставила объекту контроля и ДМС как органу управления рекомендации по улучшению деятельности госпредприятия.

Нарушения в ГП "Документ": что нашли аудиторы

1. Предприятие ежегодно тратит миллионы гривен на содержание автопарка легковых автомобилей для административно-управленческого персонала, при его использовании по законодательству только должностными лицами.

На приобретение автомобилей и их оборудования было потрачено около 15,1 млн грн, несмотря на отсутствие финансового плана. Лишние деньги также были потрачены на аренду неиспользуемых помещений.

2. ГП неэффективно контролирует шесть недавно открытых иностранных филиалов. Они создавались для оформления загранпаспортов украинцами, которые находятся за рубежом.

"Как выяснилось, граждане Украины, оформляя паспорта за границей, наряду с оплатой сервисных услуг государственного предприятия платили по законодательству и административный сбор, который определялся в гривнях и зачислялся в Государственный бюджет Украины... Также выявлены факты, когда на работу в филиалы принимали близких", – отметили в ГАСУ.

3. Предприятие привлекло посторонних лиц к администрированию Единого государственного демографического реестра и идентификации граждан иностранцев и лиц без гражданства, но не смогло документально подтвердить оплату услуг на 8,4 млн грн.

4. Зафиксированы другие излишние расходы. В целом на премии, оплату труда за неотработанное время, ремонтные работы и другие услуги ГП "Документ" излишне израсходовано более 45 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине также процветает коррупционная схема на документах. Она связана с деятельностью госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" и фирмы "Полли-Сервис", созданной менеджерами скандального ЕГАПС.

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