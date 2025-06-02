Коррупционная схема с паспортами Украины принесла экс-министру 7 млн евро: завершено расследование

Украинские правоохранители завершили расследование по делу о многомиллионной коррупции вокруг производства загранпаспортов и ID-карт для граждан Украины. В центре расследования находился экс-глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов, который в то время занимал должность руководителя ГП "Полиграфкомбинат".

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Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Речь идет о:

схеме завладения средствами госпредприятия "Полиграфкомбинат" ;

; получении неправомерной выгоды в виде авторских прав на дизайн защитных элементов загранпаспортов и ID-карточек;

в виде авторских прав на дизайн защитных элементов загранпаспортов и ID-карточек; легализацию доходов, полученных от их использования.

"В 2013 году тогдашний глава "Полиграфкомбината" (госпредприятие в указанный год возглавлял Максим Степанов. – Ред.) приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, выразив иностранным партнерам обязательное требование сотрудничества – поставки через нее защитных элементов (голограмм) для изготовления бланков документов (паспорта граждан Украины, ID-карты, водительские удостоверения и т.д.). Компания-прокладка в дальнейшем закупала голограммы напрямую у французского производителя, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости", – говорится в сообщении НАБУ.

В результате участники схемы завладели государственными средствами на сумму около 500 млн гривен. Чтобы их легализовать, Степанов запатентовал на подконтрольную эстонскую компанию право интеллектуальной собственности на дизайн защитных элементов, которое получил в качестве взятки от упомянутой компании-производителя за право поставлять голограммы "Полиграфкомбинату".

Даже после того, как Степанов был уволен с должности руководителя "Полиграфкомбината" и назначено новое руководство, которое наладило прямые закупки у производителя, эстонской компании продолжали платить вознаграждение (роялти) за использование дизайна. Размер планов был заложен в цену, по которой продукция поставлялась "Полиграфкомбинату".

"То есть каждый гражданин Украины не только переплачивал из-за искусственного завышения стоимости материалов, но и "донатил" подозреваемому за его "интеллектуальный вклад", – отметили в НАБУ.

Всего в 2018-2021 годах на счета подставной эстонской компании поступило около 7 млн евро роялти. В дальнейшем они были легализованы через подконтрольные оффшорные компании и частично ($124,79 тыс.) направлены на счет дочери Степанова.

Коррупционная схема была ликвидирована в начале 2022 года, когда правительство изменило технические требования к дизайну защитных элементов украинских документов. Кроме того, НАБУ направило в Кабинет министров представление о принятии мер для отмены регистрации дизайна с элементами государственной символики за эстонской компанией.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в 2023 году Степанов подтвердил о вручении подозрения от НАБУ в получении неправомерной выгоды. А в мае 2025-го стало известно о вручении ему подозрении в легализации около 7 млн евро.

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