В Украине процветает схема на документах: из-за Кабмина и коррупционного спрута переплачивает каждый

Компания "Полли-Сервис" (создана менеджерами скандального ЕГАПС) только за неполные 9 месяцев 2023-го "выиграла" тендеры на 1,9 млрд грн, а в прошлом году – на 7 млрд. Этих денег хватило бы на покупку 140 тыс. коммерческих дронов, которые используют ВСУ. Но вместо помощи фронту деньги тратятся на бумагу. "Полли-Сервис" печатает защитные элементы, бланки строгой отчетности, которые уже давно нужно было цифровизовать. А госпредприятие полиграфкомбинат "Украина" покупает эти документы без конкурса и тратит на это миллиарды.

О том, как расцвела схема и кто за ней стоит, читайте в материале OBOZREVATEL.

Король госзакупок: сколько из бюджета получает "Полли-Сервис"

Скандальная компания "Полли-Сервис" получает больше тендеров, чем асболютное большинство госпредприятий. С января по сентябрь 2023-го бывший ЕГАПС получил контракты на 1,9 млрд грн. Для сравнения, одна из крупнейших госкомпаний "Укрпочта" за этот же период выиграла тендеры всего на 345,3 млн грн. Это в 5,6 раза меньше, чем у "Полли-Сервис".

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"Полли-Сервису", несмотря на целую череду скандалов, сотни миллионов гривен за материалы для изготовления документов платит госкомпания "Полиграфкомбинат "Украина". Так, согласно данным Рrozorro, только за последние несколько месяцев "Полли-Сервис" получил от полиграфкомбината:

24 июля – 172,9 млн грн;

24 июля – 172,9 млн грн;

24 июля – 232,4 млн грн;

4 июля – 140,5 млн грн;

5 июня – 5,3 млн грн.

Всего за неполных 9 месяцев предприятие получило из бюджета почти 2 млрд грн. Объем тендеров традиционно попадает в десятку крупнейших по всей стране. Невероятные заработки "Полли-сервис" на госзакупках начались в 2021-м.

Еще в 2020-м предприятие получило за счет госзакупок всего 12,4 млн грн. Для сравнения, в 2022-м за полный год "Полли-Сервис" получил уже 7 млрд грн. Абсолютное большинство тендеров компания получила от госпредприятия "Полиграфкомбинат "Украина". За все время существования "Полли-Сервис" получил тендеры на 10,76 млрд грн, из них 10,49 млрд грн – от "Полиграфкомбината "Украина".

"Полли-Сервис" изготовляет защитные элементы, бланки и т.д. для документов строгой отчетности. Они продают свою продукцию государственному полиграфкомбинату. Если бы требования к документам упростили, перевели их в электронный вид, а вместо дорогостоящих защитных элементов подлинность проверяли в реестрах, только в прошлом году государство могло сэкономить около 7 млрд грн. За эти деньги можно было купить 140 тыс. популярных среди воинов ВСУ дронов Mavic 2 Pro.

Кто стоит за госзакупками

"Полли-Сервис" принадлежит "Инновационно-индустриальной группе" (ИИГ, владеет 85% компанией) и киевлянке Наталье Кочубей (15%). В свою очередь ИИГ принадлежит Тарияму Матару Мохамеду (гражданин ОАЭ), Ирине Обыденко и еще нескольким компаниям.

Ирина Обыденко возглавляла ЕГАПС с момента его основания и до закрытия. В свою очередь Наталья Кочубей была вице-президентом ЕГАПС. Фактически "Полли-Сервис" основан менеджерами скандального консорциума, которые выполняют такую же работу. Бенефициаром схемы был Юрий Сидоренко. OBOZREVATEL неоднократно писал о расследованиях в отношении Сидоренко, его связях с коррупционными схемами как в Украине, так и за границей.

Схема ЕГАПС существовала в Украине с 2010-го по 2014-й. Тогда с ней боролся глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский. Представители монополиста договаривались с руководителем министерства или ведомства, что защитные элементы будут использоваться на большинстве документов, за что руководитель государственного органа получал "откат". Использование голографических элементов делало документ существенно более дорогим и позволяло ЕГАПС получать миллиардные прибыли на тендерах.

Из-за постоянного использования коррупционных схем в Украине появилось 453 вида бланков документов строгой отчетности, стоимость которых необоснованно завышена из-за использования в них голографических знаков. Фактически это был еще один коррупционный налог для украинцев, который нужно было платить при каждом оформлении документов с элементами голографической защиты.

Так, например, аттестаты о среднем и высшем образовании при себестоимости 2,2 грн выпускники школ и вузов вынуждены покупать за 35,64 грн. Такие запредельные доходы оседали на счетах прикормленных госпредприятий и самого консорциума ЕГАПС.

Как возродили схему ЕГАПС

В 2021-м Татьяна Бондаренко, которая является подругой бывшего топ-менеджера ЕГАПСа Ирины Обыденко, возглавила "Полиграфкомбинат "Украина". Госпредприятие принадлежит Кабмину и без согласия правительства принять такое кадровое решение было невозможно.

После назначения Бондаренко "Полли-Сервис" стал получать огромные тендеры. Вместе с тем "помог" возродившемуся ЕГАПС и Кабмин. Правительство начало возвращать и ужесточать требования к документам. Вместо того, чтобы переводить бланки в электронный вид и двигаться на пути к цифровизации, Кабмин решил удорожить бланки.

Так, 23 февраля 2022-го, постановлениями №275 и №844 правительство Шмыгаля изменило требования к бланку водительского удостоверения, добавив норму, согласно которой "персонализация бланка происходит способом цветной ретрансферной термопечати".

Постановлением №228 также 23 февраля 2022-го изменили требования и к загранпаспортам. Кабмин решил разместить на паспорте Малый Государственный Герб и Флаг, разместить на документе ряд защитных элементов.

Фактически известный коррупционный спрут, который действовал с 2010-го по 2014-й, не только возродился, но и получил новые обороты. OBOZREVATEL в очередной раз публично обращается в Кабмин и правоохранительные органы с требованием расследовать деятельность полиграфкомбината "Украины" и их связи с "Полли-Сервис".