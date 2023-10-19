На АЗС Украины переписали цены на бензин: сколько стоит

За месяц на украинских АЗС подорожал бензин А-95. Так, 19 октября его средняя стоимость составляет 55,5 грн/л, что на 1,06 грн/л превышает цену ресурса 19 сентября.

В целом же, по данным Консалтинговой группы А-95, крупные сети АЗС продают бензин по 49,95-58,99 грн. Т.е., на рынке разница в стоимости топлива составляет более 9 грн/л.

Самую низкую цену установили в сети Авантаж 7 – 49,95 грн/л. А кроме того:

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Фактор – 51 грн/л;

Маркет – 51,19 грн/л;

БРСМ-Нафта – 52,75 грн/л.

Дороже всего литр бензина стоит на заправках SOCAR – 58,99 грн/л. А также:

Neftek, WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

Shell – 57,79 грн/л;

KLO – 56,79 грн/л;

AMIC – 56,21 грн/л.

Как избежать недолива топлива

В то же время на некоторых АЗС украинцы могут "нарваться" на недолив топлива – хотя в целом это явление редко. Чтобы уберечься от него, стоит следовать пяти простым правилам:

в теплое время года заправляться утром – когда топливо в емкостях АЗС еще не нагрелось;

выбирать большие сети АЗС с современным оборудованием – они заботятся о своей репутации "и не обманывают клиентов";

заправляться из той колонки, где только что заправлялся другой автомобиль – это гарантирует, что горючее прокачано и насос изнутри смазан им;

избегать неизвестных АЗС;

заправлять авто самостоятельно или заливать горючее в канистры, на которые нанесена соответствующая маркировка.

Как сообщал OBOZ.UA, некачественный бензин может негативно отразиться на авто. При этом украинцы смогут сами распознать такое топливо, не прибегая к услугам специализированных лабораторий.

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