На АЗС украинцам вместо бензина заливали фальсификат: где продавали опасное топливо

В Киевской области правоохранители прекратили работу нелегальной АЗС – в Бучанском районе. На ней злоумышленники продавали украинцам фальсифицированные бензин, дизель и автогаз.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: следствием установлено, что АЗС работала с нарушением требований законодательства Украины. В частности, на ней отсутствовали:

лицензии на розничную торговлю топливом;

паспорта качества на топливо;

документы о его происхождении.

При этом подчеркивается: во время обысков из незаконного оборота было изъято около 10 тыс. литров поддельного топлива. В частности:

более 5,5 тыс. литров дизтоплива;

1,3 тыс. литров бензина марки А-95;

2,7 тыс. литров сжиженного газа.

"Кроме того, изъято 5 емкостей для хранения топлива, 6 топливораздаточных колонок, 2 стеллы, помещение кассы (МАФ), кассовый аппарат и генератор. ... Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности", – рассказали в БЭБ.

Что может случиться с автомобилем, если заправлять его фальсификатом

В целом же некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

В то же время октановое число могут и искусственно завышать – что также негативно влияет на двигатель. В частности добавляют:

спирты и эфиры. Что при высокой их концентрации в топливе – около 10% – приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образованию воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т.п.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, участники рынка ожидают, что в ближайшие дни цены на бензин будут относительно стабильными. Ведь, среди прочего, в декабре отсутствуют экономические предпосылки для повышения цен на стелах АЗС.

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