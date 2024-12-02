В Украине АЗС резко пересчитали стоимость бензина: какие выставили цены

За выходные в Украине существенно подорожал бензин А-95. В понедельник 2 декабря АЗС продают его в среднем по 55,12 грн/л, что сразу на 2,61 грн дороже чем в пятницу 29 декабря. Впрочем, это может свидетельствовать не о намечающихся изменениях на рынке, а окончании периода щедрых скидок к "черной пятницы" – ведь за прошлую рабочую неделю (23-29 декабря) АЗС снизили цены на 3,15 грн/л. Более того, сами участники рынка ожидают, что в ближайшие дни цены на бензин будут относительно стабильными.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается:

Большинство крупных сетей запустили акции с середины недели.

После выходных цены на стелах вернулись к прежним показателям.

В то же время, подчеркнул основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, общая же ситуация на рынке свидетельствует о том, что в декабре отсутствуют экономические предпосылки для повышения цен на стелах АЗС. Тем более, что после 24 января "на рынке начинается мертвый сезон, когда потребление минимально".

"Разве что все крупные игроки договорятся между собой, чтобы подготовиться к новым акцизам. И необходимости хранить запасы топлива", – предупредил он.

Тем не менее, говорится в материале, из-за начала действия нормы об авансовой уплате АЗС налога на прибыль" мелкие сети могут увеличить цену на топливо в пределах 1,5-2 грн/л". Однако, подчеркивается, цены в больших сетях останутся неизменными, а потому на общую ситуацию этот возможный рост не сильно повлияет.

Впрочем, признается, риск того, что цены пойдут вверх, все же есть. Дело в том, что:

24 декабря начинает действовать закон о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов.

Документ предусматривает создание запасов нефти и нефтепродуктов в объеме 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 день среднесуточного внутреннего потребления.

"По мнению Леушкина, даже если вынести за скобки риски поражения нефтебаз россиянами, формирование таких запасов потребует у трейдеров дополнительной заморозки оборотного капитала и дополнительных расходов. Которые будут пытаться перевести сети на конечного потребителя", – констатировали авторы материала.

Сколько бензин стоит на АЗС

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", 2 декабря украинские АЗС продают бензин А-95 в среднем по 55,12 грн/л. Что на 2,61 грн превышает предыдущий показатель.

Впрочем, до начала скидок на АЗС стоимость бензина долгое время удерживалась на среднем уровне 55,66 грн/л. А потому текущий рост является фактически возвратом к реальным ценам.

В целом же, крупные сети АЗС разливают бензин по 48,9-58,99 грн/л. Дешевле всего:

Фактор – 48,9 грн;

Авантаж 7 – 49,95 грн.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 58,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

Shell – 57,82 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк ожидает роста стоимости автомобильного топлива – ближе к концу 2024 года. Там прогнозируют, что подорожание бензина, дизеля и автогаза ускорится до 9% год к году по сравнению с 2023 годом – в то время как в сентябре этот показатель составлял 6%. Причиной ожидаемого роста цен называется исчерпание запасов топлива на АЗС.

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