На АЗС украинцам вместо топлива заливали фальсификат: где продавали "бодягу"

Украинские правоохранители разоблачили продажу поддельного топлива – в частности, дизеля. Подпольная заправка действовала в Беляевке Одесской области. В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении. Дело передано в суд.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

Для рекламы незаконной АЗС делок использовал картографический сервис Google Maps.

В нем он создал публичную метку с обозначением "Автозаправка", которая была доступна всем.

"Работал без соответствующего разрешения и лицензии на реализацию подакцизных товаров. Фальсифицированный товар мужчина продавал местным жителям по цене ниже рыночной", – говорится в сообщении.

По делу был проведен обыск. По его результатам было изъято:

более 3 тыс. литров бензина;

10,3 тыс. литров дизеля;

емкости для хранения топлива;

оборудование для его реализации.

"На изъятое имущество стоимостью почти на 2 млн грн наложен арест", – рассказали в БЭБ.

В Украине массово подделывают топливо

В целом же, сообщает Нефтегазовая Ассоциация Украины, больше всего нелегальных АЗС в Украине выявлено во Львовской области – 87. Что составляет сразу 20% от общего количества таких заправок в Украине. В топ-5 регионов по количеству нелегальных АЗС входят:

Одесская область – 47 (11% от общего количества);

Киев и область – 44 (10%);

Ивано-Франковская – 34 (8%);

Днепропетровская области – 29 (7%).

При этом подчеркивается: хотя подпольные АЗС и предлагают топливо по ценам ниже себестоимости, это достигается, в частности, за счет грубого пренебрежения базовыми нормами безопасности, а также:

уклонения от уплаты налогов;

выплат зарплат "в конвертах".

"Эта ситуация искажает рынок, ослабляет экономику. И уменьшает финансовые ресурсы, необходимые для поддержки обороноспособности страны", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же способов "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

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