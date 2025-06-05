На АЗС украинцам вместо топлива заливали фальсификат: где продавали "бодягу"
Украинские правоохранители разоблачили продажу поддельного топлива – в частности, дизеля. Подпольная заправка действовала в Беляевке Одесской области. В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении. Дело передано в суд.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:
- Для рекламы незаконной АЗС делок использовал картографический сервис Google Maps.
- В нем он создал публичную метку с обозначением "Автозаправка", которая была доступна всем.
"Работал без соответствующего разрешения и лицензии на реализацию подакцизных товаров. Фальсифицированный товар мужчина продавал местным жителям по цене ниже рыночной", – говорится в сообщении.
По делу был проведен обыск. По его результатам было изъято:
- более 3 тыс. литров бензина;
- 10,3 тыс. литров дизеля;
- емкости для хранения топлива;
- оборудование для его реализации.
"На изъятое имущество стоимостью почти на 2 млн грн наложен арест", – рассказали в БЭБ.
В Украине массово подделывают топливо
В целом же, сообщает Нефтегазовая Ассоциация Украины, больше всего нелегальных АЗС в Украине выявлено во Львовской области – 87. Что составляет сразу 20% от общего количества таких заправок в Украине. В топ-5 регионов по количеству нелегальных АЗС входят:
- Одесская область – 47 (11% от общего количества);
- Киев и область – 44 (10%);
- Ивано-Франковская – 34 (8%);
- Днепропетровская области – 29 (7%).
При этом подчеркивается: хотя подпольные АЗС и предлагают топливо по ценам ниже себестоимости, это достигается, в частности, за счет грубого пренебрежения базовыми нормами безопасности, а также:
- уклонения от уплаты налогов;
- выплат зарплат "в конвертах".
"Эта ситуация искажает рынок, ослабляет экономику. И уменьшает финансовые ресурсы, необходимые для поддержки обороноспособности страны", – резюмировали аналитики.
Как сообщал OBOZ.UA, в целом же способов "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.
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