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На АЗС украинцам вместо топлива заливали фальсификат: где продавали "бодягу"

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
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На АЗС украинцам вместо топлива заливали фальсификат

Украинские правоохранители разоблачили продажу поддельного топлива – в частности, дизеля. Подпольная заправка действовала в Беляевке Одесской области. В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении. Дело передано в суд.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

  • Для рекламы незаконной АЗС делок использовал картографический сервис Google Maps.
  • В нем он создал публичную метку с обозначением "Автозаправка", которая была доступна всем.
Украинские правоохранители разоблачили продажу поддельного топлива

"Работал без соответствующего разрешения и лицензии на реализацию подакцизных товаров. Фальсифицированный товар мужчина продавал местным жителям по цене ниже рыночной", – говорится в сообщении.

В Одесской области украинцам продавали поддельный дизель

По делу был проведен обыск. По его результатам было изъято:

  • более 3 тыс. литров бензина;
  • 10,3 тыс. литров дизеля;
  • емкости для хранения топлива;
  • оборудование для его реализации.
Фальсификат продавали украинцам по цене ниже рыночной

"На изъятое имущество стоимостью почти на 2 млн грн наложен арест", – рассказали в БЭБ.

Злоумышленнику сообщили о подозрении

В Украине массово подделывают топливо

В целом же, сообщает Нефтегазовая Ассоциация Украины, больше всего нелегальных АЗС в Украине выявлено во Львовской области – 87. Что составляет сразу 20% от общего количества таких заправок в Украине. В топ-5 регионов по количеству нелегальных АЗС входят:

  • Одесская область – 47 (11% от общего количества);
  • Киев и область – 44 (10%);
  • Ивано-Франковская – 34 (8%);
  • Днепропетровская области – 29 (7%).

При этом подчеркивается: хотя подпольные АЗС и предлагают топливо по ценам ниже себестоимости, это достигается, в частности, за счет грубого пренебрежения базовыми нормами безопасности, а также:

  • уклонения от уплаты налогов;
  • выплат зарплат "в конвертах".

"Эта ситуация искажает рынок, ослабляет экономику. И уменьшает финансовые ресурсы, необходимые для поддержки обороноспособности страны", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же способов "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

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