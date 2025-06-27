На АЗС украинцам вместо бензина заливали фальсификат: где продавали "бодягу"

Украинские правоохранители разоблачили продажу поддельного бензина. Фальсификат распространяли через АЗС и предприятия Полтавской, Киевской, Ровенской областей и других регионов Украины.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: производили же поддельный бензин на одной из нефтебаз Киевской области.

"Направили в суд уголовное производство по трем лицам, которые производили и продавали в разные области Украины незаконно изготовленное топливо. Следствием установлено, что директор одного из предприятий Полтавщины и технолог и водитель предприятия из Киевщины почти полтора года незаконно производили бензин", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: все изъятое топливо было низкого качества. И не отвечало требованиям.

По делу были проведены обыски. По их результатам было изъято:

документацию;

около 7,7 тыс. литров органической жидкости на основе спирта;

свыше 62 тыс. литров бензина, находившегося в резервуарах и автоцистерне.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине массово продают поддельное топливо – АЗС с фальсификатом выявлены по всей стране. Больше всего – во Львовской области. Там таких заправок обнаружено 87, что составляет сразу 20% от общего количества в Украине.

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