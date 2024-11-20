На авторынке России паника: политика Путина может обвалить продажи

Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в 2025 году может обвалиться на треть – до 1,2-1,3 млн единиц в год. К таким последствиям могут привести попытки режима кремлевского диктатора Владимира Путина удержать на плаву экономику РФ за счет рекордной ключевой ставки Центробанка РФ.

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Об этом, как сообщают росСМИ, заявил глава автостроительной компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов. Он пожаловался, что решения властей сделали невозможным поддержание производства на прежнем уровне.

"Мы видим, что сейчас таргетирование ЦБ достигло своей цели, и клиенты перетекают из автосалонов в банки и аккумулируют свои средства на депозитах, что, конечно, в среднесрочной перспективе однозначно негативно скажется на рынке и производственных планах. Потому что поддерживать такие темпы производства, которые демонстрирует "АвтоВАЗ" за последние 2-3 года, в следующем году при такой ключевой ставке просто невозможно", – сказал Соколов.

В попытке сдержать инфляцию в РФ и обеспечить ее возвращение к цели хотя бы в 2026 году в октябре Банк России повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов – до 21%, что стало максимальным показателем c 2003 года. Местный бизнес усилил напор критики в адрес Центробанка, обвинив финрегулятора в угрозе инвестициям, предупредив о риске срыва развития инфраструктуры и пригрозив остановкой экспорта отдельной продукции.

При этом, что касается автопромышленности, в 2023 году продажи новых легковушек в РФ выросли на 69% в сравнении с предыдущим годом и составили 1 058 708 единиц. Наряду с этим 30% рынка удерживает Lada. Это можно объяснить тем, что после начала полномасштабного вторжения в Украину западные производители приостановили поставки автомобилей в Россию. При этом спасать одну из важнейших отраслей промышленности отказался даже Китай, запретив отечественным автоконцернам строить автозаводы в РФ.

Также OBOZ.UA сообщал, что крупнейший в Великобритании производитель автомобилей Jaguar Land Rover окончательно покинул рынок страны-агрессора. Компания продала активы своего дочернего предприятия в РФ "Ягуар Ленд Ровер" его же топ-менеджерам.

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