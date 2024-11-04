Крупнейший автопроизводитель Британии продал свою "дочь" в РФ: имена новых владельцев удивили

Крупнейший в Великобритании производитель автомобилей Jaguar Land Rover (JLR), который раннее прекратил поставки машин в Россию в рамках международных санкций, окончательно покинул рынок страны-агрессора. Компания продала активы своего дочернего предприятия в РФ "Ягуар Ленд Ровер" его же топ-менеджерам.

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Как сообщают росСМИ, соответствующая информация подтверждается данными из Единого государственного реестра юридических лиц РФ. Сделка состоялась 31 октября, однако ни в британской, ни в российской компании это не комментировали.

Владельцем 100% долей стало "ВСКД Моторс", зарегистрированное в Москве в конце 2022 года. Компанией в равных долях владеют:

Вячеслав Кузяков (гендиректор "Ягуар Ленд Ровер");

(гендиректор "Ягуар Ленд Ровер"); Дмитрий Овчаров (директор по развитию бизнеса "Ягуар Ленд Ровер");

(директор по развитию бизнеса "Ягуар Ленд Ровер"); Сергей Скоробогатько (директор отдела послепродажного обслуживания "Ягуар Ленд Ровер");

(директор отдела послепродажного обслуживания "Ягуар Ленд Ровер"); Екатерина Шаталова (финансовый и административный директор "Ягуар Ленд Ровер").

Как Jaguar Land Rover уходил из РФ

Российская "дочка" британского автоконцерна была учреждена в Москве в 2008 году. После начала полномасштабной агрессии РФ против Украины в начале 2022 года Jaguar Land Rover прекратил поставки автомобилей в Россию.

В результате выручка компании упала с 7,5 млрд до 1,5 млрд рублей в 2023 году (около $75 млн и $15 млн соответственно). При этом чистый убыток "Ягуар Ленд Ровер" в 2022 году в размере более 1 млрд рублей в 2023 году сменился 560 млн рублей убытков.

Ранее Европейский Союз запретил экспорт в Россию автомобилей дороже 50 тыс. евро, однако люксовые авто продолжают попадать в РФ в обход санкций через третьи страны. Ранее СМИ выяснили, что ключевыми точками на этом маршруте стали Грузия, Азербайджан и Кыргызстан. Попадая в эти страны, автомобили "исчезают" из статистических данных и оказываются в России.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Литве задержали 13 подержанных автомобилей компании из Клайпеды (город в Литве) – за нарушение международных санкций при экспорте в Россию и Беларусь. Общая стоимость автомобилей составляет более 200 тыс. евро.

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