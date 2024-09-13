От Кремля отвернулись даже друзья: Китай решил не спасать одну из важнейших отраслей промышленности РФ

Россия не сможет наладить производство автомобилей на внутреннем рынке. Диктатор Владимир Путин возлагал большие надежды на помощь китайских компаний, но в Пекине решили не рисковать деньгами отечественных автоконцернов и запретили строить автозаводы в РФ.

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Несмотря на то что экономика самого Китая замедляется и производители обращают внимание на внешние рынки, в июле министерство торговли КНР предупредило автопроизводителей о рисках, связанных с инвестициями за рубежом. Как сообщает Reuters, в частности, сотрудники минторга:

"настоятельно не рекомендовали" инвестировать в строительство заводов в России и Турции;

не разрешили вкладываться в Индию;

в более мягких выражениях описали риски при работе в Европе и Таиланде.

Главная причина – геополитические проблемы. Учитывая это, китайские чиновники рекомендовали использовать зарубежные заводы для отверточной сборки из компонентов, доставленных из Китая.

Ранее Путин открыто высказывал надежды на усиление сотрудничества между Москвой и Пекином в области автомобилестроения, которое столкнулось с катастрофическим обвалом. В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину, иностранные производители покинули Россию и остановили работу своих заводов.

До "большой" войны им принадлежали 10 из 21 работавшего в стране автозавода, а еще шесть собирали их модели. В результате в 2022 году с конвейеров в РФ сошло всего 450 тыс. легковых автомобилей, что стало минимальным показателем после распада СССР.

Кроме того, минпромторга РФ решил увеличить с 1 октября утильсбор на 70-85%. В частности, тариф для машин с объемом двигателя 2-3 л может вырасти с 844 тыс. рублей до 1,562 млн рублей. В результате, как пишут росСМИ, уже осенью цены на подержанные автомобили могут вырасти на 5-30%.

Ранее OBOZ.UA уже писал, что китайские автомобили, импорт которых является для россиян едва ли не единственной возможностью купить новую машину, сильно подорожали. Некоторые модели за год выросли в цене в 1,5 раза.

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