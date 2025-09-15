На аукцион выставили уникальный фотоаппарат Папы Римского: его вид может удивить

Аукционный дом Leitz Photographica продаст уникальный фотоаппарат, который принадлежал покойному Папе Римскому Франциску. Набор с эксклюзивным серийным номером №5 000 000 "Pope Francis" надеются продать за 70 тыс. евро.

Об этом сообщили в компании-организаторе торгов. Фотоаппарат имеет уникальный внешний дизайн, разработанный специально для Его Святейшества. А именно:

белое, а не черное покрытие корпуса;

окрашенные в белый цвет элементы;

гравировки выполнены черной, золотой и белой краской, включая Ключи апостола Петра, персональный девиз Папы "Miserando atque eligendo" ("Выбирая, будь милосердным") и год, когда был сделан подарок в римском формате – AD MMXXIV.

Модель Leica M-A – это полностью механическая 35-мм пленочная камера с металлическим корпусом, выпущенная в 2014 году и совместимая с линейкой объективов M-Lenses. В отличие от большинства других 35-мм пленочных камер, в M-A используется дальномерная система фокусировки.

Предварительные торги пройдут с 22 октября по 22 ноября 2025 года. Начальная ставка установлена на уровне 30 тыс. евро при предварительной оценке в 60-70 тыс. евро. При этом стоимость такой модели по умолчанию на сайте производителя – 5,7 тыс. евро.

Фотоаппарат был презентован Папе Франциску в 2024 году. Поскольку в 2025 году понтифик умер, его преемник, Папа Лев XIV, одобрил решение продать устройство на аукционе, а вырученные средства направить на благотворительность.

Отмечается, что Leica имеет давнюю традицию резервирования камер с особыми серийными номерами для выдающихся лиц. Соответственно, эти камеры являются особенно интересными для коллекционеров и неоднократно привлекали огромное внимание на аукционах.

