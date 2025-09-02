Похожий на закат бриллиант продадут на аукционе: как он выглядит "Роза пустыни" за $7 млн

На аукционе в Объединенных Арабских Эмиратах продадут уникальный бриллиант – оранжево-розовый камень весом более 30 карат. Ожидается, что его цена достигнет $5-7 млн.

Как сообщает National Jeweler, торги будут организованы аукционным домом Sotheby's в декабре 2025 года в Абу-Даби. Камень под названием The Desert Rose ("Роза пустыни") является самым большим оранжево-розовым бриллиантом, который когда-либо оценивался.

Бриллиант грушевидной формы весом 31,68 карата имеет сочетание розового и оранжевого цветов, что напоминает закат. Он был представлен на выставке "За пределами: Самые редкие бриллианты мира" в апреле этого года, которая стала первой публичной выставкой Sotheby's в Абу-Даби с 2009 года.

"Роза пустыни" – главный лот на аукционе редких ювелирных изделий и часов с одним владельцем. Первая "Неделя коллекционеров Абу-Даби" состоится 2-5 декабря, она будет состоять из мастер-классов, панельных дискуссий, выставок и серии аукционов, на которых продадут:

ювелирные изделия;

редкие часы;

коллекционные автомобили;

эксклюзивная недвижимость.

Совокупная стоимость коллекции ювелирных изделий и часов оценивается в более $20 млн. Она включает и другие редкие бриллианты и драгоценные камни, ряд винтажных и современных подписанных изделий известных ювелиров, а также винтажные и современные часы.

Кроме оранжево-розового бриллианта, на аукционе будут представлены часы Rolex "Oyster Albino" Daytona, которых существует всего несколько экземпляров. Их предпродажная оценка составляет $0,5-1 млн. А аукцион автомобилей будет включать следующие лоты:

Pagani Zonda 760 Riviera 2017 года – $9,5-10,5 млн;

– $9,5-10,5 млн; Aston Martin One-77 2010 года – $1,3-1,6 млн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ранее на аукционе Sotheby's был продан болид Mercedes Benz W 196 R Stromlinienwagen 1954 года выпуска, который стал одним из самых дорогих авто в мире. Этот автомобиль оценили на аукционе RM Sotheby's за 51,155 млн долларов. Перед продажей авто долгие годы находилось в коллекции автомобильного музея Indianapolis Motor Speedway.

