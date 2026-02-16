"Мы военная инфраструктура": Смелянский объяснил, почему "Укрпочта" получила 100% бронирования

"Укрпочта" получила 100% бронирования военнообязанных работников не из-за государственного статуса, а как объект военной инфраструктуры через контракт с Минобороны. Отмечается, что именно из-за доставки повесток гражданам компания регулярно испытывает поджоги отделений и миллионные убытки.

Видео дня

Об этом рассказал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в интервью медиа. По его словам, компания официально признана объектом военной инфраструктуры.

"Нам дали бронирование не за то, что мы "Укрпочта", а за то что мы военная инфраструктура. У нас есть контракт с Минобороны на распространение повесток", – заявил он.

Ключевым основанием для этого стал контракт с Министерством обороны Украины, который предусматривает выполнение специальных задач в рамках военного положения. В частности, речь идет о распространении повесток, что является частью мобилизационного процесса.

Глава компании отметил, что именно этот фактор, а не форма собственности, позволил обеспечить 100% бронирование военнообязанных сотрудников. Такой уровень защиты персонала, по его словам, является критически важным для непрерывной работы почтовой инфраструктуры в условиях войны и выполнения государственных задач.

В то же время Смелянский признал, что выполнение мобилизационных функций имеет и серьезные негативные последствия. Из-за доставки повесток отделения "Укрпочты" регулярно становятся объектами поджогов и нападений в разных регионах страны. По оценкам руководства, убытки от повреждения и восстановления имущества уже достигают миллионов гривен.

"Почти каждую неделю нам жгут отделения за то, что мы выполняем эти задачи. Об этом часто не говорят, но это реальная цена бронирования", – подчеркнул Смелянский. Он добавил, что компания вынуждена постоянно восстанавливать работу поврежденных отделений, чтобы не прерывать предоставление базовых услуг населению.

В январе правительство поддержало инициативу Министерства обороны и внесло изменения в постановление №76, которые уточняют порядок бронирования военнообязанных во время военного положения. Такие изменения создали более четкие правовые основания для бронирования работников предприятий, задействованных в критической и военной инфраструктуре.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине упростили бронирование работников отечественных производителей трансформаторного оборудования, чтобы сохранить ключевых специалистов и не допустить остановок в работе энергетической сферы. Предприятия смогут получать статус критически важных при соответствии двум или более критериям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!