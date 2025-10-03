'Мы построим новую Азовсталь': Рыженков рассказал о планах 'Метинвеста' по послевоенному восстановлению

Несмотря на разрушительное влияние войны, украинский бизнес сохраняет способность не только выстоять, но и становится двигателем восстановления страны.

Об этом в интервью британской газете The Times рассказал генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

"Бизнес "Метинвеста" понес огромные потери, что значительно ударило и по состоянию мажоритарного акционера Рината Ахметова – владельца футбольного клуба "Шахтер" (Донецк). Крупнейшие предприятия "Метинвеста" были разбомблены и выведены из строя, в том числе и металлургические заводы Мариуполя, ставшие одним из первых полей боя. Доход "Метинвеста" сократился вдвое, а численность персонала уменьшилась до около 50 тысяч человек. Десятки тысяч людей потеряли работу на предприятиях Группы; 8 тысяч сейчас служат в рядах Вооруженных сил, а 764 работника погибли", – пишет издание.

Несмотря на эти потери, компании удалось сохранить мотивацию тех, кто остался, говорит Рыженков. Сейчас "Метинвест" является одним из крупнейших частных доноров украинской армии, а его сталь используется для укрытий и военного оборудования.

"Работники чувствуют, что они – часть сопротивления. И они этим гордятся", – отмечает он.

Он также убежден, что после завершения войны для восстановления Украины понадобится синергия государства, международных партнеров и частного капитала. Именно инвестиции бизнеса обеспечат новые рабочие места, развитие экспорта и финансовую устойчивость Украины в послевоенный период. Частные компании будут локомотивом восстановления Украины: они будут вкладывать средства в восстановление разрушенных городов, модернизацию промышленности и "зеленую трансформацию" производства.

"Кто-то разрушил "Азовсталь" – мы построим новую. Ринат Ахметов имеет значительные инвестиции в украинской экономике, и он будет среди тех, кто будет вкладывать средства в восстановление. Прогнозирую, что после завершения войны он сосредоточится на инвестициях в восстановление Украины", – говорит Рыженков.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года компания вложила более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компания с начала полномасштабного вторжения предоставила Украине общей помощи на 9,2 млрд грн. Из них 5,2 млрд грн – помощь армии в рамках инициативы "Стальной фронт".

В 2024 году компания инвестировала $170,5 млн в экологические проекты, сосредоточенные в нескольких основных направлениях: снижение выбросов парниковых газов, оптимизация энергопотребления, внедрение возобновляемой энергетики, модернизация оборудования и совершенствование водоочистки.