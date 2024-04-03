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Мошенники пытаются украсть посылки украинцев на "Новой почте" по поддельным документам: детали схемы. Видео

Роман Костюченко
Рынки и компании
3 минуты
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Мошенники пытаются украсть посылки украинцев на 'Новой почте'

В Украине мошенники начали пытаться забирать чужие посылки на "Новой почте" по поддельным документам. Действуют они группами по несколько человек и работают с посылками, которые получатель отказывается принимать и отправляет назад.

О таком случае рассказал пользователь соцсетей из Винницы. У которого аферисты хотели украсть товар на 175 тыс. грн.

"Поступает заказ на [отправку] 7 игровых б/у ноутбуков в Киев. Общая стоимость товара – 175 тыс. грн. В Киеве этот товар осматривают и отказываются от получения. Потом [мы узнали], что посмотрели только 1 ноутбук из 7-ми. Т.е., это был формальный просмотр", – рассказывает детали случившегося мужчина.

После этого, по его словам, посылка вернулась обратно в Винницу. Где в отделение "Новой почты" за ней пришел другой мужчина, который "показал паспорт, что он и есть отправитель".

"Т.е., он каким-то образом подделал паспорт. И хотел забрать эти ноутбуки как будто он это мы. И т.к. у него есть паспорт, ему эти ноуты могут выдать даже без смс", – объяснил реальный отправитель.

Впрочем, отметил он, украсть ноутбуки мошеннику не удалось. Однако лишь по той причине, что в "Новой почте" были знакомы с реальным отправителем.

"Нас набрали, мы подъехали, но тот сел в тачку и умотал. Понятно, что нужно было вызывать правоохранителей. Но нам объяснили, что работники "Новой почты" опешили, что такое может произойти", – резюмировал он.

Что говорят в "Новой почте"

В самой же "Новой почте" уже отреагировали на ситуацию. Под репостом этого видео в X (экс-Twitter) они уточнили: согласно условиям компании, "идентификация по СМС дополнительно также осуществляется".

Что говорят в "Новой почте"

Почтовый оператор также предоставил ссылку на правила получения отправлений. Где действительно указывается, что для этого нужно предоставить смс – причем как физлицам-предпринимателям ("ФОПам"), так и их представителям.

Впрочем, признали пользователи соцсети, исключать отдельных случаев ненадлежащего выполнения персоналом своих обязанностей нельзя. А потому все же существовала вероятность того, что при других обстоятельствах посылку мошеннику выдать все же могли.

Пользователи соцсети признали, что исключать отдельных случаев ненадлежащего выполнения персоналом своих обязанностей нельзя

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в то же время, неизвестные создали фейковый телеграмм-канал об отключении электроэнергии, на котором от имени "Укрэнерго" распространяют не соответствующую действительности информацию. Для "закоса" под компанию они используют ее логотип.

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