Мошенники пытаются украсть посылки украинцев на "Новой почте" по поддельным документам: детали схемы. Видео

В Украине мошенники начали пытаться забирать чужие посылки на "Новой почте" по поддельным документам. Действуют они группами по несколько человек и работают с посылками, которые получатель отказывается принимать и отправляет назад.

О таком случае рассказал пользователь соцсетей из Винницы. У которого аферисты хотели украсть товар на 175 тыс. грн.

"Поступает заказ на [отправку] 7 игровых б/у ноутбуков в Киев. Общая стоимость товара – 175 тыс. грн. В Киеве этот товар осматривают и отказываются от получения. Потом [мы узнали], что посмотрели только 1 ноутбук из 7-ми. Т.е., это был формальный просмотр", – рассказывает детали случившегося мужчина.

После этого, по его словам, посылка вернулась обратно в Винницу. Где в отделение "Новой почты" за ней пришел другой мужчина, который "показал паспорт, что он и есть отправитель".

"Т.е., он каким-то образом подделал паспорт. И хотел забрать эти ноутбуки как будто он это мы. И т.к. у него есть паспорт, ему эти ноуты могут выдать даже без смс", – объяснил реальный отправитель.

Впрочем, отметил он, украсть ноутбуки мошеннику не удалось. Однако лишь по той причине, что в "Новой почте" были знакомы с реальным отправителем.

"Нас набрали, мы подъехали, но тот сел в тачку и умотал. Понятно, что нужно было вызывать правоохранителей. Но нам объяснили, что работники "Новой почты" опешили, что такое может произойти", – резюмировал он.

Что говорят в "Новой почте"

В самой же "Новой почте" уже отреагировали на ситуацию. Под репостом этого видео в X (экс-Twitter) они уточнили: согласно условиям компании, "идентификация по СМС дополнительно также осуществляется".

Почтовый оператор также предоставил ссылку на правила получения отправлений. Где действительно указывается, что для этого нужно предоставить смс – причем как физлицам-предпринимателям ("ФОПам"), так и их представителям.

Впрочем, признали пользователи соцсети, исключать отдельных случаев ненадлежащего выполнения персоналом своих обязанностей нельзя. А потому все же существовала вероятность того, что при других обстоятельствах посылку мошеннику выдать все же могли.

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