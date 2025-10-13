Украинцам будут блокировать доступ к банковским счетам: как не попасть в реестр дропперов

Украинцы, которые передают свои банковские карты или реквизиты посторонним за "легкое вознаграждение", рискуют попасть в официальный реестр и фактически оказаться вне финансовой системы. Такая "тысяча гривен за карту" превращается в невозможность получать пенсию или зарплату или же в трудности с заключением договоров.

Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в интервью СМИ. По его словам, ведется подготовка законопроекта по созданию официального реестра дроперов – людьми, которые сознательно дают в пользование свои карты мошенникам.

Инициатива призвана приостановить работу криминальных схем и свести к минимуму возможность отмывания средств, финансирования торговли наркотиками или терроризма через чужие платежные инструменты. Под "дропами" понимают практику, когда мошенники злоупотребляют банковскими картами других людей, просят "дать карту на минутку" или предлагают "тысячу гривен за пользование", а на самом деле проводят через эти карты целый ряд нелегальных транзакций.

Даже если владелец карты считает, что соглашается на "мелкую услугу" – на самом деле это приобщение к криминальным схемам, которые могут иметь далеко идущие последствия как для банковской системы, так и для самого владельца карты. По словам Гетманцева, законопроект будет зарегистрирован вскоре.

После принятия в парламенте планируется создать централизованный реестр лиц, участвовавших в схемах с дропами. Попадание в этот реестр будет иметь серьезные последствия:

блокировка или существенные ограничения в проведении финансовых операций;

отказ банков в открытии новых счетов, выдаче карт и кредитов;

ограничения на получение депозитов, зарплатных переводов или социальных выплат;

автоматические проверки банками при открытии счетов или проведении значительных транзакций.

В итоге лицо, оказавшееся в реестре, фактически рискует оказаться "вне финансовой системы" – без возможности пользоваться базовыми банковскими услугами. Человек, который потерял доступ к счетам или не может открыть новый счет, сталкивается с реальными проблемами:

невозможность получать пенсию или социальные выплаты на карту;

потеря возможности получать зарплату, оплачивать коммунальные услуги онлайн;

сложности с арендой жилья или оформлением договоров, где требуется электронная идентификация или подтверждение платежеспособности;

психологический и социальный стигмат: попадание в "реестр дроперов" может сказаться на репутации, работе и отношениях в обществе.

Советы для украинцев

никогда не передавайте свою карту физически посторонним лицам: не соглашайтесь отдавать карту "на минуту" даже знакомым;

не соглашайтесь отдавать карту "на минуту" даже знакомым; не разглашайте PIN, CVV-код или данные для доступа к интернет-банкингу: даже небольшая сумма "за услугу" – повод для подозрения;

даже небольшая сумма "за услугу" – повод для подозрения; если вам предлагают "легкие деньги" – сообщайте банк и правоохранительные органы: банки обычно имеют службы безопасности, которые расследуют подозрительные предложения;

банки обычно имеют службы безопасности, которые расследуют подозрительные предложения; проверяйте свои выписки регулярно и сразу реагируйте на незнакомые транзакции;

и сразу реагируйте на незнакомые транзакции; если вас уже подозревают или внесли в базу – обжалуйте официально через процедуры, предусмотренные законом; обращайтесь за юридической помощью.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2025 году, по оценкам банковского сектора, от 10% до 20% новых платежных карт могут быть вовлечены в мошеннические дроп-схемы. Общий объем операций через эти схемы может достигать десятков миллиардов гривен, а с начала года уже выявлено около 100 тыс. скомпрометированных карт.

