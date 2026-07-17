Украинець бесплатно жил в 68 квартирах в Киеве: как ему это удалось и почему суд не взыскал 100 тыс. грн

В Украине осудили мужчину, который придумал схему, как жить в Киеве бесплатно. Он снимал квартиры посуточно через сервис Booking.com, но отменял транзакции по оплате жилья.

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Об этом говорится в материалах дела № 760/18693/26, на которое обратили внимание аналитики проекта "Судом по схемам". Отмечается, что благодаря недостаткам в проверке платежей аферист успел беспрепятственно сменить более шести десятков адресов.

Как действовала схема

Через приложение Booking мужчина находил варианты посуточной аренды квартир в Киеве.

Общаясь с менеджерами, он представлялся вымышленным именем .

. Квартиры сдавались безконтактно, поэтому, чтобы получить коды доступа, фигурант отправлял арендодателям скриншоты электронных квитанций о якобы успешном переводе средств.

о якобы успешном переводе средств. Когда менеджеры предоставляли мошеннику ключи или коды от дверей, тот сразу отменял платежную операцию в своем мобильном банкинге.

В результате он заселялся, но деньги на счет компании так и не поступали.

Масштабы "гастролей"

Схема действовала с начала марта по май 2026 года. За это время мошенник успел бесплатно пожить в 68 разных квартирах по всему Киеву.

За сутки такого проживания компания теряла от 1300 до 2000 гривен. В результате общая сумма отмененных платежей, которую недополучили арендодатели, достигла 106 398 гривен.

Какое решение принял суд

Поскольку обвиняемый полностью признал свою вину, не оспаривал собранные доказательства и согласился на упрощенное производство, рассмотрение дела состоялось без его личного присутствия в зале заседаний.

Соломенский районный суд города Киева признал мужчину виновным в мошенничестве (ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины) и назначил ему 1 год пробационного надзора. Интересно, что, несмотря на нанесенный ущерб, пострадавшая компания не подавала гражданский иск о возмещении денег в рамках этого процесса.

Ранее OBOZ.UA уже предупреждал, что летом мошенники активно используют фейковые объявления об аренде жилья, несуществующие "горячие" туры и услуги с обязательной предоплатой, после получения которой исчезают. Перед переводом денег стоит проверить продавца, реальность жилья или тура и условия возврата средств, особенно если цена значительно ниже рыночной.

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