Украинцев, планирующих летний отдых, обманывают на деньги: раскрыты популярные схемы

Летом мошенники активно используют поддельные объявления об аренде жилья, несуществующие "горячие" туры и услуги с обязательной предоплатой, после получения которой они исчезают. Перед переводом денег стоит проверить продавца, реальность существования жилья или тура, а также условия возврата средств, особенно если цена значительно ниже рыночной.

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Об этом сообщает проект Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Украинцев призывают особенно внимательно проверять предложения перед переводом денег.

Дешевая квартира у моря может оказаться ловушкой

Одна из типичных схем начинается с чрезвычайно выгодного предложения в социальных сетях или на сайтах объявлений. Например, человек планирует провести выходные у моря и за несколько дней до поездки находит современные апартаменты недалеко от пляжа. Фотографии выглядят привлекательно, описание не вызывает подозрений, а цена примерно на 40% ниже, чем у похожих вариантов.

Так называемый владелец объясняет низкую стоимость акцией, отменой предварительного бронирования или желанием срочно сдать жилье. При этом потенциального клиента начинают подгонять, утверждая, что якобы квартирой уже интересуются другие люди и без немедленной предоплаты ее сдадут другому туристу.

После перевода аванса ситуация резко меняется. Объявление удаляют, на телефон перестают отвечать, а профиль "владельца" исчезает из социальной сети. В результате турист теряет не только деньги. Уже на месте или накануне поездки приходится срочно искать новое жилье, которое из-за высокого сезона может стоить значительно дороже.

Как работает мошенничество с фальшивой арендой

Для создания ложных объявлений злоумышленникам даже не обязательно иметь собственное жилье. Они могут копировать фотографии реальных квартир, частных домов или номеров в отелях с других сайтов.

После этого мошенники создают новое объявление, добавляют привлекательное описание и устанавливают цену ниже рыночной. Главная цель — заинтересовать как можно больше людей и быстро получить предоплату.

Особую роль в таких схемах играет искусственная срочность. Потенциальному клиенту могут сообщать о "последнем свободном номере", "еще нескольких желающих" или специальной цене, которая якобы действует всего несколько часов. Как только деньги поступают на карту, связь с так называемым арендодателем может полностью прерваться.

"Горячий" тур со скидкой 70%

Не менее опасными в сезон отпусков могут быть чрезвычайно дешевые туристические путевки. В социальных сетях появляются предложения туров в популярные курортные страны по ценам, которые существенно отличаются от рыночных.

Мошенники обещают отдых в Турции, Египте или других туристических направлениях со скидками в 50–70%. Потенциального покупателя убеждают, что предложение действует "только сегодня", а для подтверждения бронирования нужно немедленно перечислить средства.

После оплаты человек может вообще не получить документов. В других случаях мошенники присылают поддельные ваучеры, подтверждения бронирования или даже фальшивые билеты. Проблема нередко становится очевидной лишь перед самой поездкой, когда турист пытается проверить бронирование или связаться с отелем.

Экскурсии, автомобили и лодки также используются в мошеннических схемах

Летние мошеннические схемы не ограничиваются арендой квартир и продажей туристических путевок. Злоумышленники могут предлагать экскурсии, аренду автомобилей, лодок, яхт или загородных домов. Типичное условие — полная или значительная предоплата.

После получения денег продавец может сообщить о внезапном "форс-мажоре", неисправности автомобиля или лодки либо о необходимости перенести бронирование. Со временем ответы становятся все более редкими, а затем человек полностью исчезает. В отдельных случаях мошенники могут некоторое время поддерживать контакт, чтобы потерпевший не сразу понял, что его обманули.

Низкая цена должна стать поводом для проверки

Специалисты советуют не спешить с оплатой предложений, которые выглядят слишком выгодными. Если квартира, отель или туристический путевой ваучер стоят на десятки процентов дешевле аналогичных вариантов, стоит выяснить причину такой разницы.

Перед бронированием необходимо проверить информацию о жилье или туристической компании, найти отзывы на независимых ресурсах, просмотреть историю профиля продавца и проверить контактные данные. В случае аренды квартиры или дома можно попросить владельца провести видеоосмотр в режиме реального времени.

При этом стоит попросить показать не только комнаты, но и вид из окна, подъезд или территорию возле дома. Отказ от такого визита под различными предлогами может служить дополнительным сигналом опасности.

Предоплата на личную карту

Особенно внимательно следует относиться к требованиям перечислить всю сумму на банковскую карту незнакомого человека без договора, подтверждения бронирования или других гарантий. Для планирования отдыха безопаснее пользоваться официальными сервисами бронирования и услугами проверенных туристических операторов.

Важно также заранее ознакомиться с правилами отмены бронирования и возврата средств. Перед оплатой следует четко понимать, при каких условиях предоплату могут вернуть и что делать в случае отмены поездки.

Один из главных инструментов злоумышленников — психологическое давление. Человеку навязывают мысль, что он может упустить чрезвычайно выгодное предложение, если не примет решение прямо сейчас.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине мошенники начали выдавать себя за покупателей, сообщать о якобы оплаченной "OLX Доставке" и отправлять продавцам фишинговые ссылки для кражи данных банковских карт и кодов подтверждения. Однако достоверную информацию об оформленной доставке нужно проверять только в личном кабинете, а CVV-код и одноразовые банковские коды нельзя сообщать посторонним лицам.

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