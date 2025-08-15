Мошеннический благотворительный фонд продал 6 авто "для ВСУ": объявлены подозрения

В Виннице разоблачили благотворительную организацию, которые организовали схему по продаже "гуманитарных" автомобилей, которые завозились в страну для сил обороны. Всего по такой схеме они реализовали шесть внедорожников и микроавтобус.

Об этом сообщили в отдел коммуникации полиции Винницкой области. Правоохранители задержали двух причастных к сделке:

39-летнюю руководительницу благотворительной организации;

62-летнего винничанина

Детали схемы

Сообщники завозили автомобили из разных стран Европейского союза.

При растаможивании использовали уставные документы, печати и цифровые подписи благотворительного фонда – это давало возможность пройти таможенное оформление по льготным условиям и упрощенной процедуре.

Затем эти авто предлагались к продаже.

Масштабы

13 августа фигурантов задержали. Им сообщили о подозрении в продаже товаров гуманитарной помощи, с целью получения прибыли, совершенных по предварительному сговору группой лиц, в значительном размере, во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). Санкция по данной статье предусматривает до 7 лет лишения свободы.

В результате проведенных обысков на территории Винницкой, Хмельницкой и Львовской областей были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, документация, денежные средства, печати и другие вещественные доказательства. Это позволило детективам задокументировали незаконную реализацию шести внедорожников и микроавтобуса таких марок:

Mercedes;

SsangYong;

Kia;

Volkswagen.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские правоохранители разоблачили на коррупции руководителя одного из благотворительных фондов на Львовщине. С 2023-го по 2025 год он убеждал украинцев через мессенджеры перевести деньги на свои банковские карты. Мужчина якобы собирал средства на тепловизионные прицелы, квадрокоптеры и семь автомобилей для ВСУ. На самом деле обещание он не выполнял и оставлял деньги себе. Сейчас удалось установить личности по меньшей мере 5 пострадавших – среди них есть военнослужащие ВСУ и волонтер. В общем мошенник обманул пострадавших почти на 1,3 млн гривен.

