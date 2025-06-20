В Украине "благотворительный фонд" собрал в карман директора 1,3 млн грн: обманули военных и волонтера

Украинские правоохранители разоблачили на коррупции руководителя одного из благотворительных фондов на Львовщине. Мужчина, который собирал средства на приобретение и доставку автомобилей, а также военного оборудования для военных, более миллиона гривен оставил себе.

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Как сообщили в Киберполиции Украины, речь идет о 41-летнем жителе Львова. С 2023 по 2025 год он убеждал украинцев через мессенджеры перечислить деньги на свои банковские карты. Мужчина якобы собирал средства на:

тепловизионные прицелы;

квадрокоптеры;

семь автомобилей для ВСУ.

На самом деле обещание он не выполнял и оставлял деньги себе. Сейчас удалось установить личности по меньшей мере о 5 пострадавших – среди них есть военнослужащие ВСУ и волонтер. В общем мошенник обманул пострадавших почти на 1,3 млн гривен.

"Правоохранители провели ряд обысков по месту жительства фигуранта и в его транспортных средствах. Изъяты мобильные телефоны и сим-карты, компьютерная техника, почти два десятка банковских карточек, документация, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности", – отметили в Киберполиции.

Сейчас злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы. Ему объявлено о подозрении по ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Продолжается досудебное расследование.

Также ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине обнаружили преступную группу, которая пыталась присвоить агропредприятие вместе с 1500 земельных участков по всей стране. Аферисты действовали втроем и хотели провернуть схему с помощью поддельной доверенности.

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