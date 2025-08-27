Монету из Украины признали одной из лучших в 2025 году: как она выглядит

По итогам престижного международного монетного конкурса "Монета года" монета "Страна супергероев. Спасибо медикам!", которую в 2024 году выпустил Нацбанк Украины (НБУ), вошла в десятку лучших. Она победила в номинации "Самая вдохновляющая монета".

Видео дня

Об этом сообщили в НБУ. Результаты конкурса объявили 21 августа на Всемирной выставке денег в США.

Что известно об украинской монете

"Страна супергероев. Спасибо медикам!" – это памятная монета номиналом 5 гривен, посвященная самоотверженному труду медицинских работников Украины. Она продолжает серию "Бессмертная моя Украина".

Дизайнерами монеты стали украинские художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Они на ней изобразили:

Аверс : стилизованная полоска бинта, на которой проступила кровь в форме абриса территории Украины (символ незаживающей раны в сердцах украинцев), надпись "Украина" на зеркальном фоне и трезубец. Также указаны номинал монеты – ₴5, год чеканки монеты – 2024, логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

: стилизованная полоска бинта, на которой проступила кровь в форме абриса территории Украины (символ незаживающей раны в сердцах украинцев), надпись "Украина" на зеркальном фоне и трезубец. Также указаны номинал монеты – ₴5, год чеканки монеты – 2024, логотип Банкнотно-монетного двора НБУ. Реверс: полоски бинта, которые пересекаются, изолируя рану, накрытую рукой медика – символ самоотверженности и профессионализма медработников, которые борются за жизнь людей в самых сложных обстоятельствах.

Характеристики монеты

Масса : 16,5 г.

: 16,5 г. Диаметр : 35,0 мм.

: 35,0 мм. Тираж : до 50 тыс. шт.

: до 50 тыс. шт. Дата введения в обращение: 26 июля 2024 года.

26 июля 2024 года. Материал: нейзильбер.

нейзильбер. Категория качества чеканки: специальный анциркулейтед.

Международный конкурс "Монета года" ежегодно проводится нумизматическим изданием World Coin News. В 2025 году конкурс состоялся в 42 раз – на нем за победу соревновались 550 монет из 38 стран мира, выпущенных в 2024 году.

Всего на конкурсе определяют победителей в 10 номинациях – комиссия определяет лучшие золотую/серебряную/биметаллическую монеты, самую инновационную, наиболее исторически важную и другие монеты. Но главная победа в этом году досталась австрийской монете "Супернова" номиналом 20 евро, которую также признали "Самой художественной монетой".

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине ввели в обращение новую монету номиналом 2 грн, посвященную Вильгельму Францу фон Габсбургу-Лотрингену. Это представитель европейской аристократии, полковник легиона Украинских сечевых стрельцов, поэт, дипломат, государственный деятель, который вошел в историю Украины под псевдонимом Василий Вышиваный.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!