В Украине появились новые 2 грн в оригинальном дизайне: как выглядят и когда можно купить

Нацбанк ввел в оборот новую монету номиналом 2 грн – она поступила в продажу 25 августа. Монета посвящена Вильгельму Францу фон Габсбургу-Лотрингену – представителю европейской аристократии, полковнику легиона Украинских сечевых стрелков, поэту, дипломату, государственному деятелю, который вошел в историю Украины под псевдонимом Василий Вышиванный.

Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили:

Монета получила название "130 лет со дня рождения Василия Вышиванного".

Цена – 154 грн.

"Он был ярким и незаурядным участником украинских освободительной борьбы начала ХХ века. Занимая выдающееся место как на военном фронте, так и в международных дипломатических кругах, Василий Вышиванный всей своей деятельностью утверждал идеалы независимой, соборной Украины. Благодаря его активному участию Австро-Венгерская империя стала одной из первых стран, официально признавших Украинскую Народную Республику", – говорится в описании монеты.

Как выглядят новые 2 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) изображена стилизованная композиция, включающая элемент кокарды легиона Украинских сечевых стрелков. Это геральдический галицкий лев, опирающийся на каменную глыбу с надписью У.С.С. 1914 (год основания легиона).

На зеркальном фоне размещены: надпись "Україна" и факсимиле подписи Василия Вышиваного. А кроме того:

Год чеканки.

Малый Государственный Герб Украины.

Номинал с графическим знаком гривны.

Стилизованное перо – символ "поэтической и дипломатической деятельности" Вышиваного.

Логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

Надпись "Вильгельм фон Габсбург".

На реверсе (обратной стороне) на зеркальном фоне изображен стилизованный портрет Василия Вышиванного в вышиванке и кожухе. Слева – декоративный орнамент с листьями клевера, который:

Был талисманом военной удачи для воинов УСС".

Украшал обложку его поэтического сборника, посвященного борцам за свободу Украины – "Проходят дни…".

Вверху над композицией отмечена – надпись "Василий Вышиванный". Справа – годы его жизни 1895–1948.

Что известно о монете

Номинал – 2 грн.

Материал чеканки – нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка).

Тираж – 50 тыс. штук.

Продается монета в сувенирном паковании.

Где купить новые 2 грн

Купить новые памятные монеты можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Кроме того, продавать монеты будут в банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк планирует выпустить в сентябре 2 новые монеты. Они будут посвящены Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, а также украинский хоровом дирижеру, композитору, этнографу и писателю-мемуаристу Александру Кошицу. Номинал монет составит 10 и 2 грн соответственно.

