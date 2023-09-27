Могут вызвать пищевые отравления и желудочные заболевания: в Украину ввезли опасные соусы

В Тернопольской области выявили патогенный токсичный микроорганизм Bacillus cereus во ввезенных из Нидерландов соусах. Этот микроорганизм может вызвать пищевые отравления, желудочные заболевания и пр.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Тернопольской области. Там отметили: производителем соусов является компания Lekkerkerker Food. Она, в частности, производит сырный соус Lebo Cheezer. Впрочем, название конкретного бренда в службе не указали,поэтому утверждать, что зараженным соусом является именно Lebo Cheezer, нельзя.

Получателем продукции является компания "Ян Дженерал Продактс Украина". По данным YouControl:

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юрлицо это компании находится в Киеве;

основана она эстнонской компнией "Норс Ист Трейдинг".

"Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области сообщает о получении информационного сообщения от 25 сентября 2023 года относительно выявления Bacillus cereus в соусах из Нидерландов. Согласно законодательству, операторы рынка обязаны изымать и/или отозвать находящиеся в обращении пищевые продукты, если установлено, что они могут повлечь за собой вредное влияние на здоровье человека", – говорится в сообщении.

Куда обращаться при обнаружении зараженного соуса

В то же время в службе призвали жителей области при обнаружении зараженного продукта немедленно сообщать ей:

по адресу – Тернополь, ул. Микулинецкая, 20;

по номеру телефона – (0352) 52-10-10.

Чем опасный соус

Как объяснили в службе, Bacillus cereus является условно патогенный микроорганизм, продуцирующим токсины. Он поражает центральную нервную систему и может вызывать единичные пищевые отравления, а также:

желудочные заболевания;

септицемию;

эндокардит.

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