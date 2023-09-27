Могут вызвать пищевые отравления и желудочные заболевания: в Украину ввезли опасные соусы
В Тернопольской области выявили патогенный токсичный микроорганизм Bacillus cereus во ввезенных из Нидерландов соусах. Этот микроорганизм может вызвать пищевые отравления, желудочные заболевания и пр.
Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Тернопольской области. Там отметили: производителем соусов является компания Lekkerkerker Food. Она, в частности, производит сырный соус Lebo Cheezer. Впрочем, название конкретного бренда в службе не указали,поэтому утверждать, что зараженным соусом является именно Lebo Cheezer, нельзя.
Получателем продукции является компания "Ян Дженерал Продактс Украина". По данным YouControl:
- юрлицо это компании находится в Киеве;
- основана она эстнонской компнией "Норс Ист Трейдинг".
"Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области сообщает о получении информационного сообщения от 25 сентября 2023 года относительно выявления Bacillus cereus в соусах из Нидерландов. Согласно законодательству, операторы рынка обязаны изымать и/или отозвать находящиеся в обращении пищевые продукты, если установлено, что они могут повлечь за собой вредное влияние на здоровье человека", – говорится в сообщении.
Куда обращаться при обнаружении зараженного соуса
В то же время в службе призвали жителей области при обнаружении зараженного продукта немедленно сообщать ей:
- по адресу – Тернополь, ул. Микулинецкая, 20;
- по номеру телефона – (0352) 52-10-10.
Чем опасный соус
Как объяснили в службе, Bacillus cereus является условно патогенный микроорганизм, продуцирующим токсины. Он поражает центральную нервную систему и может вызывать единичные пищевые отравления, а также:
- желудочные заболевания;
- септицемию;
- эндокардит.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине были выявленыопасные авокадо. В них обнаружили токсичный кадмий.
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