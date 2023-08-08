В Украину завезли опасные авокадо с кадмием: как они попали в страну

В Украину завезли из-за границы опасные авокадо, в которых обнаружили токсичный кадмий. Продукция попала в страну через Польшу, однако производитель находится в Перу.

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Об этом сообщили в главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области после получения данных из международной системы RASFF. Кадмий – тяжелый металл, пары которого могут привести к серьезному отравлению.

Производителем авокадо с кадмием оказалась компания из Перу – Agro San Jacinto S.A.C. А вот импорт осуществлялся через Польшу (RK-Impex). Получателем продукции является компания "Вподобайка", зарегистрированная в Одессе.

Продавцам необходимо немедленно изъять продукцию из обращения. Также в течение двух дней они обязаны проинформировать Госпотребслужбу об обнаружении опасного авокадо.

Потребителям же в случае обнаружения фрукта в продаже обращаться в Госпотребслужбу. Звонить нужно в свое территориальное отделение, список контактов – по ссылке .

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, что в Украине в магазинах продают опасные фальсификаты масла. Есть несколько способов, как распознать такую продукцию. Прежде всего следует обращать внимание на маркировку товара, но качество также можно проверить и дома.

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