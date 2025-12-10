MODUS X запускает масштабную программу ИИ-трансформации бизнеса ДТЭК

Компания MODUS X, входящая в группу ДТЭК, реализует масштабную программу Quantum для трансформации бизнес-процессов ДТЭК с помощью искусственного интеллекта.

Об этом сообщил CEO MODUS X и CIO группы ДТЭК Дмитрий Осыка во время мероприятия XPERT EXCHANGE 2025.

"Мы рассматриваем программу QUANTUM, как логическое продолжение программы цифровой трансформации ДТЭК MODUS, которую мы запустили в 2019 году. В рамках QUANTUM на 2026 год запланировано 15 AI-проектов, часть которых находится в пилотировании", – отметил Осыка, который руководит программой ИИ-трансформации QUANTUM.

По его словам, программа QUANTUM охватывает все ключевые направления работы компаний группы – от производственных процессов до корпоративных функций.

В частности, в HR создаются ИИ-ассистенты для автоматизации операционных задач, в Legal технологии ИИ используются для драфтинга корпоративных документов, а для сотрудников разрабатываются инструменты повышения персональной производительности на рабочем месте.

Отмечается, что искусственный интеллект уже используется ДТЭК для прогнозирования производства электроэнергии из возобновляемых источников, что позволяет повысить точность прогнозов и избегать штрафов за небалансы.

CEO MODUS X подчеркнул, что среди ключевых целей программы QUANTUM – повышение эффективности, гибкости и управляемости бизнеса ДТЭК, формирование культуры использования ИИ и уменьшение рутинных операций в работе сотрудников.

"Эффективное применение ИИ позволяет сотрудникам сосредоточиться на задачах с большей добавленной стоимостью и повышает их вклад в результат бизнеса", – добавил он.

Ранее ИТ-компания MODUS X, входящая в группу ДТЭК Рината Ахметова, возглавила рейтинг ИТ-компаний украинского бизнеса от Forbes.