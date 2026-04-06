Мобильные тарифы выросли: какой оператор существенно повысил цены для украинцев

Мобильный оператор lifecell повысил стоимость ряда своих архивных тарифов. Подорожание произошло 2 апреля и составило существенные 75-110 грн.

Об этом сообщили в техническом сообществе рынка телекоммуникаций "MZU - Мобильная Связь Украины". Там отметили:

Рост цен зацепил сразу 4 тарифных предложения.

В большинстве тарифов изменили не только стандартную цену, но и стоимость предложения, если номер идентифицирован или персонифицирован, а также если перенесен в lifecell.

Какие тарифы lifecell подорожали

"Просто Лайф".

Стандартная цена выросла с 210 до 320 грн/4 недели. Таким образом, подорожание составило 110 грн.

Для идентифицированных или персонифицированных номеров подорожание составило 90 грн – цены вырасли со 180 до 270 грн/4 недели. А для тех, абонентов, у кого номер перенесен в lifecell – 80 грн, со 120 до 200 грн/4 недели.

"Свободный Лайф".

Стандартная цена выросла с 425 до 500 грн/4 недели. Таким образом, подорожание составило 75 грн.

Для идентифицированных или персонифицированных номеров подорожание также составило 75 грн – цены выросли с 375 до 450 грн/4 недели. А для тех, абонентов, у кого номер перенесен в lifecell – 60 грн, с 240 до 300 грн/4 недели.

"Смарт Лайф".

Стандартная цена выросла с 300 до 400 грн/4 недели. Таким образом, подорожание составило 100 грн.

Для идентифицированных или персонифицированных номеров подорожание также составило 100 грн – цены выросли с 250 до 350 грн/4 недели. А для тех, абонентов, у кого номер перенесен в lifecell – 110 грн, со 160 до 270 грн/4 недели.

"Жара Лайт".

В этом предложении произошел только рост рост стандартной стоимости – со 195 до 275 грн/4 недели. Таким образом, новая цена превысила старую на 80 грн.

Как не переплачивать за мобильную связь

Вместе с тем, рассказал OBOZ.UA телеком-аналитик Александр Глущенко, очень часто украинцы много платят за мобильную связь не потому, что тарифы дорогие – а потому что не умеют ими пользоваться. Дело в том, что стоимость предложения высчитывается из количества и объема услуг, которые в них закладывают. Но очень часто, констатирует эксперт, некоторыми функциями украинцы просто не пользуются.

"Когда-то я был на тарифе, который стоил 800 грн. А тогда перешел на тариф за 135 грн – и не почувствовал дискомфорта. Я просто платил за воздух", – рассказал Глущенко.

Поэтому, отмечает он, для того чтобы платить только за то, что используется, украинцам следует четко определить для себя, что они хотят от тарифа – много минут, интернета, дополнительных функций и тому подобное. И на основе этого искать максимально релевантный тариф.

"Это логично – платить за то, чем ты пользуешься. Пересматривать условия – это нормально. Ненормально – платить за то, чем не пользуешься", – констатировал эксперт.

