Осталось 2 дня: какой мобильный оператор изменит тарифы 18 февраля в 00:00

Мобильный оператор lifecell анонсировал повышение своих тарифов "Макси" и "Мега" – уже с 18 февраля. Впрочем, изменения затронут только новых абонентов – тех же, кто начал пользоваться услугами этих предложений до указанного срока, подорожание не зацепит.

Об этом сообщили в самом операторе. Там отметили: для тарифа "Мега" стандартная стоимость будет составлять 550 грн за 4 недели. Ныне же он стоит 500 грн. Таким образом, подорожание составит 50 грн.

"Для идентифицированных, персонифицированных номеров и номеров, перенесенных в lifecell стоимость остается без изменений. 450 грн и 350 грн за 4 недели соответственно", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, для номеров, перенесенных в lifecell на стоимость тарифа "Макси" будет составлять 270 грн/4 недели. Ныне же такая "вариация" тарифа стоит 190 грн. Т.е., подорожание составит 80 грн. Кроме того:

Для идентифицированных или персонифицированных номеров тариф будет стоить 350 грн/4 недели.

Нынешняя цена – 250 грн. Подорожание – 100 грн.

Стандартная стоимость для всех остальных номеров составит 400 грн/4 недели.

Ныне действует цена 300 грн. Таким образом, подорожание составит 100 грн.

"Для абонентов, подключивших эти тарифные планы до 17.02.2026 года включительно, цена пакета услуг на 4 недели остается без изменений. Также для всех абонентов, обслуживаемых на условиях тарифных планов "Макси" и "Мега", увеличивается объем ГБ, которые можно использовать в ЕС без дополнительной доплаты", – рассказали в lifecell.

Какой тариф закроет lifecell

Кроме того, отметили в операторе, с 18 февраля тарифный план "Турбота" будет закрыт для подключений. Это означает, что новые абоненты не смогут к нему подключится, тогда как действующие продолжат им пользоваться.

При этом, подчеркивается, все стартовые пакеты этого тарифного плана будут активированы на условиях стартового пакета "Универсальный". Также при подключении новые абоненты предложения будут получать 150 бонусов на счет.

Обновленные тарифы можно бесплатно поменять

В то же время, сообщили в lifecell, абоненты тарифов "Мега", "Макси" и "Турбота" могут бесплатно уйти с них на другие предложения. Однако сделать это можно будет только с момента ввода изменений до 19 февраля включительно.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в 2025 году украинцы провели 495 597 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

