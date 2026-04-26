Мобильные операторы сговорились? Почему "Киевстар", Vodafone и lifecell одновременно переписали тарифы

В начале 2026 года все крупные украинские мобильные операторы – "Киевстар", Vodafone и lifecell – запустили повышение своих тарифов. Однако, считают в экспертной среде, о сговоре говорить не приходится – ведь повышение цен для них является вынужденной мерой, которую диктует ситуация в стране.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказал телеком-аналитик Александр Глущенко. Он объяснил: ныне украинские операторы находятся в примерно одинаковых условиях. А потому у них у всех растут расходы на:

операционную деятельность;

генераторы;

обслуживание;

топливо;

замену аккумуляторов.

"И они терпят ровно до того момента, пока кто-то первый не сдастся. А за первым следуют и другие", – объяснил Глущенко.

Само же появление таких разговоров, по мнению эксперта, является следствием неудачной коммуникации операторов со своими же абонентами. Ведь, по большому счету, оповещение об изменении тарифов происходит индивидуально – каждому абоненту присылается соответствующее сообщение.

"Но этот канал коммуникации, как правило, не работает. Люди не ждут уведомлений от своего оператора", – констатирует Глущенко.

Так же фактически не работает публикация информации об изменении тарифов на сайтах операторов. Хотя бы потому, что сложно представить, чтобы миллионы украинцев регулярно мониторили их. В отличие от соцсетей, где абоненты следят за своими операторами. Однако там сообщения о подорожании тарифов появляются очень редко.

Причина же этого очевидна: рост цен – токсичная мера, которая бьет по репутации. Поэтому операторы просто не хотят привлекать к себе негативное внимание.

"Коммуникационная политика очень слабая у операторов. Эта тема вообще не популярна", – констатирует Фроленков.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Vodafone считают, что тарифы в 400 грн не являются дорогими – ведь украинцы могут больше тратить денег, к примеру, на кофе. При этом там признают: тарифы приносят компании реальную прибыль, однако без этого, утверждается, оператор не смог бы обеспечивать связь во время блекаутов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!