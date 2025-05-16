Мобилизация изменила украинский рынок труда: кого сейчас ищут работодатели

В Украине мобилизация кардинально изменила рынок труда, единственным сектором с ростом занятости остаются государственное управление и оборона, где уже работает почти четверть всех занятых. Зато в частном секторе наблюдается дефицит кадров – больше всего ищут квалифицированных рабочих, медиков, педагогов и специалистов сферы обслуживания.

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Об этом говорится в исследовании Киевской школы экономики (KSE). Если в довоенные годы главными драйверами занятости были промышленность, сфера услуг и ИТ, то сейчас единственный сектор, где зафиксирован рост количества работников – это государственное управление и оборона .

По данным KSE, в 2024 году в госуправлении и обороне работают 2,6 млн человек. Это почти четверть (23,8%) всего занятого населения. Такой всплеск объясняется прежде всего мобилизационными процессами, ведь военные, нацгвардейцы, пограничники, тыловые работники, чиновники и силовики – все это часть госаппарата.

Все остальные сектора экономики, наоборот, демонстрируют сокращение занятости. Больше всего потеряли промышленные отрасли – добывающая и перерабатывающая промышленность потеряли 37% рабочих мест. В социальной сфере, которая включает образование и медицину, сокращение составляет 11%.

В то же время 63% предприятий сообщают о трудностях с подбором персонала. Наибольший дефицит – среди квалифицированных рабочих: специалистов по техническим специальностям, инженеров, медиков, строителей, водителей, ИТ-специалистов.

Этот дефицит усиливается как из-за мобилизации, так и из-за эмиграции. Значительная часть трудоспособного населения выехала за границу, в частности женщины с детьми, а часть мужчин – в армию. В условиях дефицита кадров, работодатели и государство все больше обращают внимание на уязвимые категории населения, в частности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), людей с инвалидностью и ветеранов. Но процесс привлечения этих групп, по словам аналитиков идет слишком медленно.

только 7% безработных ВПЛ обратились в центры занятости в 2024 году;

доля людей с инвалидностью трудоспособного возраста на рынке труда – лишь 16%, при этом около 40% из них имеют III группу и не требуют особых условий, но только 16% вакансий обозначены как доступные для этой категории;

на рынке труда – лишь при этом около и не требуют особых условий, но только обозначены как доступные для этой категории; услугами по трудоустройству и обучению в 2024 году воспользовались лишь 6% людей с инвалидностью, хотя эта группа составляет уже 9% населения Украины (более 3,4 млн человек).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские компании начнут наказывать за дискриминацию в объявлениях о работе. К запрещенным требованиям к кандидатам – раса, пол, возраст, сексуальная ориентация, происхождение, политические убеждения и т.д.

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