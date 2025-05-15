Вакансии в Украине будут проверять внимательнее: какие нарушения могут быть в объявлениях

Украинские компании начнут наказывать за дискриминацию в объявлениях о работе. Запрещенные требования к кандидатам – раса, пол, возраст, сексуальная ориентация, происхождение, политические убеждения и тому подобное.

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Как сообщили в Госпродпотребслужбе, теперь в Украине будут проверять рекламу объявлений о работе на соблюдение действующих норм законодательства. Специалисты напомнили о важных правилах, которые должны соблюдать работодатели, размещая вакансии.

Согласно закону "О рекламе", объявления о вакансиях могут содержать требования к кандидатам, основанные исключительно на профессиональных навыках и компетенциях. Таким образом, запрещено указывать дискриминационные ограничения по следующим признакам:

раса, пол, возраст;

цвет кожи, состояние здоровья или инвалидность;

сексуальная ориентация или ВИЧ-статус;

политические или религиозные убеждения;

этническое происхождение;

социальное или имущественное положение;

место жительства;

другие признаки, не связанные с характером работы или условиями ее выполнения.

"Если вы увидели подобное нарушение в рекламе вакансии – зафиксируйте его и обратитесь в территориальный орган Госпродпотребслужбы в вашем регионе", – советуют в учреждении.

Кроме того, запрещены любые манипуляции и дезинформация. В частности, работодатели не могут указывать ложные обещания по зарплате без уточнения условий, а также умалчивать важную информацию (например, ночные смены, испытательный срок), прописывать нечеткие фразы или такие, что вводят в заблуждение соискателей работы.

Новые правила действуют с 8 мая. Их ввели, чтобы правила на рынке труда были прозрачными и равными для всех. В Госпродпотребслужбе объясняют, что контроль за вакансиями – это прежде всего о справедливости и равных возможностях для всех украинцев. В Европе работодатели уже давно придерживаются четких правил: никакой дискриминации, честные условия и правдивая информация.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине появится больше разнообразной работы – как в сфере малого бизнеса, так и в социальном предпринимательстве, так как государство запускает программы поддержки предпринимательства, переквалификации и цифровизации службы занятости. Также ожидается расширение гибких и дистанционных форм занятости благодаря реформам трудового законодательства.

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