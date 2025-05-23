Мировые цены на нефть "обвалились": что происходит на рынке

На мировых рынках снизились цены на нефть – уже 4 день подряд. По состоянию на 06:35 по Гринвичу, 23 мая фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 48 центов, или 0,8%, – до 63,96 доллара за баррель. Контракты на нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевели также на 48 центов, или 0,8%, – до 60,72 доллара за баррель. Причиной же этого называется возможное увеличение добычи в июле со стороны ОПЕК+.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: в целом, за неделю Brent потеряла 2,3%. А WTI – на 2,9%.

"Оба контракта достигли самого низкого уровня за более чем неделю после сообщения, что ОПЕК+ (объединение стран-членов Организации стран-экспортеров нефти и нефтедобывающих стран, не входящих, но сотрудничающих с ней. – Ред.) рассматривает ещё одно значительное увеличение добычи. Среди рассматриваемых вариантов – рост производства на 411 тыс. баррелей в сутки в июле", – говорится в сообщении.

В связи с этим, отмечается, в экспертной среде считают, что нефть продолжит дешеветь. В частности, прогнозируется, что в IV квартале 2025 года (октябрь-декабрь) стоимость Brent снизится до 59 долларов за баррель.

В то же время, подчеркивается, снижение цен на нефть усилило рост запасов ресурса в США – до уровней, наблюдавшихся во время пандемии COVID-19. Впрочем, как сообщалось ранее, несмотря на то, что рост запасов в США и вызывает опасения, некоторые инвесторы рассчитывают, что приближающийся сезон летних поездок приведет к сокращению их запасов. Что "ограничит дальнейшее снижение цен".

Как цены на нефть повлияют на Украину

В свою очередь, аналитики delo.ua отмечают: в ближайшее время стоимость бензина в Украине может заметно измениться. Причем в сторону как удорожания, так и удешевления.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, все будет зависеть от стоимости нефти эталонной марки Brent.

Если она "несколько недель продержится у отметки 62 доллара/баррель", можно будет ожидать снижения цен на бензин на АЗС на 2 грн/л.

Если нефтяные котировки вернутся к значению 70 долларов/баррель, цены вырастут – в среднем на 1 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Евросоюз хочет снизить потолок цен на российскую нефть – с нынешних 60 до 50 долларов за баррель. С таким предложением ЕС намерен обратиться к странам-членам G7.

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