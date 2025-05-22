США "обвалили" цены на нефть: что происходит на мировых рынках

На мировых рынках существенно подешевела нефть. По состоянию на 06:30 по Гринвичу, фьючерсы на ресурс марки Brent снизились на 16 центов – до 64,75 доллара за баррель. А нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 10 центов – до 61,47 доллара за баррель. Причина снижения цен – неожиданное увеличение запасов нефти и топлива в США.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: это вызвало обеспокоенность по поводу спроса со стороны крупнейшего в мире потребителя нефти.

"Неожиданный рост запасов окажет понижательное давление, особенно на WTI. Это может дополнительно стимулировать рост экспорта нефти из США в Европу и Азию", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: несмотря на то, что рост запасов в США и вызывает опасения, некоторые инвесторы рассчитывают, что приближающийся сезон летних поездок приведет к сокращению их запасов. Что "ограничит дальнейшее снижение цен".

В целом же, подчеркивается, трейдеры осторожничают, "избегая крупных позиций". На это, отмечается, влияет несколько факторов. В частности:

Противоречивые сигналы о переговорах между США и Ираном по ядерной программе.

Сообщения о возможных израильских ударах по иранским ядерным объектам.

Намерение Украины добиваться ужесточения санкций против России со стороны ЕС, "что может еще больше нарушить поставки российской нефти на мировые рынки".

Что будет с ценами на АЗС в Украине

В свою очередь, аналитики delo.ua отмечают: в ближайшее время стоимость бензина в Украине может заметно измениться. Причем в сторону как удорожания, так и удешевления.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, все будет зависеть от стоимости нефти эталонной марки Brent.

Если она "несколько недель продержится у отметки 62 доллара/баррель", можно будет ожидать снижения цен на бензин на АЗС на 2 грн/л.

Если нефтяные котировки вернутся к значению 70 долларов/баррель, цены вырастут – в среднем на 1 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, Евросоюз хочет снизить потолок цен на российскую нефть – с нынешних 60 до 50 долларов за баррель. С таким предложением ЕС намерен обратиться к странам-членам G7.

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