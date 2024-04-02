Мировые бренды одежды 3 апреля откроют магазины в Украине – EFE

Одна из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в индустрии моды – испанская Inditex – возвращается в Украину. Ожидается, что уже 3 апреля начнут работать около 20-ти ее магазинов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Zara Home.

Об этом сообщает EFE. Отмечается: таким образом, текстильный гигант возвращается на украинский рынок более чем через два года после закрытия своих магазинов и отмены операций электронной коммерции из-за полномасштабной войны.

При этом подчеркивается: возобновление работы Inditex в Украине будет происходить постепенно. В частности, "компания будет адаптировать свои планы к рыночным потребностям страны".

"Таким образом группа могла бы открыть около 50 магазинов в стране в ближайшие месяцы. Но только в Киеве или городах на западе страны – наиболее удаленных от фронта", – говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, в сегменте онлайн-продаж 7 брендов Inditex возобновят распределение заказов одновременно с открытием физических магазинов. А условия обслуживания клиентов "объявят на онлайн-платформах".

Впрочем, практически на всех сайтах указанных брендов объявлений о скором открытии пока нет. Напротив, там указывается, что по соображениям безопасности торговля пока остановлена как онлайн, так и в физических магазинах.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Киеве возобновили работу магазины крупнейшего европейского ритейлера – шведского H&M Group. Это вызвало немалый ажиотаж среди киевлян, которые сразу выстроились в очереди, чтобы попасть в торговые помещения.

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