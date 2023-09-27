Мировой криптогигант бросил Россию: почему Binance полностью ушел из страны

Крупнейшая криптобиржа мира Binance полностью ушла из России – компания продала свой тамошний бизнес криптообменнику CommEX. Причина – "несовместимость работы в России со стратегией по соблюдению требований". Впрочем, одномоментным выходом из РФ это назвать все же нельзя. Как отметили в самой криптобирже, планомерный переход существующих пользователей на другую платформу, а также процесс отключения займет до 1 года.

Более того, подчеркнули в компании, все активы текущих пользователей "в безопасности и надежно защищены". Также все биржевые сервисы в России Binance закроет в течение следующих нескольких месяцев.

"Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX. Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований. Несмотря на то, что финансовые подробности сделки остаются конфиденциальными, следует отметить, что в рамках этого соглашения Binance полностью прекращает свою деятельность в России", – сообщили в Binance.

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При этом там подчеркнули: в договоренности у компании не останется права на получение части прибыли после продажи. А также возможности обратного выкупа долей в бизнесе.

Ранее Binance попала под пристальное внимание американских и европейских регуляторов, подозревающих, что с ее помощью российский бизнес мог обходить западные санкции. В частности, сообщало издание The Wall Street Journal:

биржа принимала переводы с попавших под санкции российских банков;

с её помощью российские клиенты могли выводить деньги из страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время сами россияне, как оказалось, криптовалютам доверяют больше, чем рублю. Так, в день мятежа Пригожина они массово скупали криптовалюту Tether. Причины – страх перед ослаблением рубля и желание найти ему альтернативу.

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