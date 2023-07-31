Россияне нашли замену рублю: что покупали, когда Пригожин шел на Москву

Россияне массово скупали криптовалюту Tether в день мятежа Пригожина. Причины – страх перед ослаблением рубля и желание найти ему альтернативу.

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Об этом сообщает Financial Times. Отмечается: во время похода "вагнеровцев" на Москву объем торговли между рублем и привязанным к доллару Tether вырос сразу на 277%.

При этом, примечательно, уже на следующий день – когда стало понятно, что бунт захлебнулся, – скупка криптовалюты резко сократилась. Т.е., россияне увидели, что рубль не рухнул, а потому решили остановить поиск надежной ему замены.

"Россияне спешили найти альтернативу своей слабеющей валюте, когда вспыхнуло восстание "Вагнера". Объемы торгов между Tether и рублем в день переворота составили 14,7 млн долларов, что на 277% больше, чем 24 часами ранее,когда они составляли 3,9 млн долларов. На следующий же день – после того как Пригожин приказал своим войскам остановиться, – объемы торгов упали ниже 3 млн долларов", – говорится в сообщении.

Аналитики объясняют: сплеск торгов случился после того, как россияне сняли со своих банковских счетов огромную сумму. По данным местного центробанка, речь идет о более 1 млрд долларов.

Путин уничтожает экономику РФ

Ранее же аналитики американского журнала Time пришли к выводу, что президент РФ Владимир Путин уничтожает российскую экономику, ведя ее к коллапсу. Причем делает это сознательно, чтобы:

и дальше иметь возможность финансировать войну против Украины;

выжить самому.

В частности, подчеркивается, российский президент взимает "драконовские" налоги на "непредвиденные обстоятельства" практически "со всего, что движется". Что, впрочем, никак не помогает российской экономике – ведь несмотря на эти меры, РФ в 2023 году уже достигла рекордного бюджетного дефицита.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, отток капитала из России бьет все рекорды. В частности, с начала широкомасштабного вторжения в Украину его объемы достигли 253 млрд долларов, что составляет 13% ВВП РФ.

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