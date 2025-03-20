Минобороны собралось закупать мины у поставщиков, которые уже проваливали контракты – ОАС МО

Министерство обороны Украины планирует заказать 120-мм минометные мины у государственных производителей, которые ранее неоднократно не выполняли свои обязательства. В частности, это заводы, которые и не смогли выполнить даже 50% предыдущих контрактов по аналогичному виду боеприпасов. Это создает существенные риски для снабжения фронта, потому в правоохранительные органы подается заявление о ненадлежащих действиях должностных лиц.

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Об этом сообщил Общественный антикоррупционный совет при Минобороны (ОАС МО). "Ввиду необходимости сохранения режима секретности мы не можем публично и прямо назвать заводы-производители и объем заказа. Но мы вынуждены выйти в публичное пространство, потому что проблема, на которую члены ОАС МО неоднократно обращали внимание чиновников и политиков непублично, не была решена, а системная и бесперебойная поставка боеприпасов на фронт является нашим главным приоритетом", – говорится в заявлении.

В совете пояснили, что проблемой, о которой идет речь, является концентрация заказов у одного изготовителя и/или поставщика. В то же время, уверены в ОАС МО, наличие нескольких игроков позволило бы не только минимизировать риски наличия и качества боеприпасов, но одновременно развивать оборонно-промышленный комплекс Украины.

"Отдельно необходимо заметить, что несмотря на существенные нарушения графиков поставки 120-мм минометных мин, несмотря на рекламации (жалобы) на ранее поставленные мины, и несмотря на публичный скандал и – как следствие – публичные обещания чиновников разного уровня, по информации ОАС МО, никто не понес никакой ответственности, а ситуация вокруг мин не была в достаточной форме прокоммуницирована с обществом по фактическим обстоятельствам скандала", – отметили в совете.

ОАС МО также обратился к Ставке Верховного Главнокомандующего. В совете призывают:

Рассмотреть предложение об обязательстве проводить практику диверсификации закупок по боеприпасам от различных производителей, чтобы избежать ситуации, в которой недобросовестный производитель, форс-мажорное обстоятельство или логистические задержки могут полностью сорвать поставку боеприпасов;

Затребовать у правоохранительных органов и Министерства обороны результаты расследования по снабжению некачественными 120-мм минами ;

; Обязать ответственных лиц озвучить публично количество рекламаций и боеприпасов, которые были возвращены производителю.

"Помимо обозначенных проблем диверсификации обеспечения поставок боеприпасов, ОАС МО со своей стороны подает заявление о преступлении в правоохранительные органы относительно ненадлежащих действий должностных лиц вокруг вопроса взаимодействия с поставщиками, со всеми имеющимися названиями, цифрами и другими данными, которые не могут быть приведены публично", – резюмировали в антикоррупционном совете.

Как сообщал OBOZ.UA:

В конце ноября 2024 года стало известно, что бойцам Вооруженных сил Украины была поставлена партия некачественных мин производства "Укроборонпрома". Подобные случаи были в других подразделениях и раньше.

В частности, воины Сил обороны, защищающие рубежи на Кураховском направлении, показали непригодные для использования мины калибра 120 мм. Те после выстрела падали в нескольких метрах от боевой позиции воинов или же оставались прямо в стволе миномета.

В Минобороны заявляли, что продолжают расследовать причины нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин. Там добавили, что приостановили использование указанных партий боеприпасов в Силах обороны, а также их выдачу в боевые подразделения.

Министра обороны Рустема Умерова вызывали в Верховную Раду. Нардепы хотели выслушать его по поводу скандалов с закупками в оборонной отрасли. Между тем, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявлял, что военные зафиксировали 417 случаев нештатного срабатывания 120 мм мин украинского производства. Из последних партий замене подлежало около 24 тысяч и, по словам министра, им замена мин должна была быть осуществлена бесплатно для Сил обороны – за счет завода-производителя.

При этом в январе-2025 в ВСУ пожаловались, что продолжают получать бракованные мины. Кроме того, некачественные боеприпасы у Сил обороны не забирают и не производят замену.

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