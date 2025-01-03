'Министр врет, чтобы прикрыть коррупцию': в ВСУ пожаловались, что продолжают получать бракованные мины. Видео

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины продолжает поставлять на фронт бракованные мины – такие случаи и дальше фиксируют наши военные. Кроме того, некачественные боеприпасы у Сил обороны не забирают и не производят замену.

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Об этом в Facebook написал украинский журналист Юрий Бутусов. Министр стратегической промышленности Герман Сметанин заявил, что его предприятия якобы выпустили только партию бракованных минометных мин, но их заменили и все уладили.

По словам Бутусова, это не соответствует действительности, а Сметанин врет, чтобы прикрыть коррупцию в министерстве.

Журналист опубликовал видео, на котором украинские военные из 151-й отдельной механизированной бригады показывают ящики с 82 мм минами, которые поступили им с бракованными минными подрывниками. По словам бойцов, такие мины с браком они получают через день.

Бутусов пишет, что минометчики 151-й, 155-й, 59-й бригад ВСУ массово продолжают получать тысячи бракованных мин от Минстратегпрома.

"Господин Сметанин лжет, чтобы прикрыть свою коррупцию и беспомощность, цена которой – не деньги, а кровь украинских воинов. Ни Сметанин, ни руководство Минстратегпрома на фронте не бывают, они боятся смотреть в глаза защитникам Украины, которым они поставляют хлам", – добавил журналист.

Напомним, что ранее министра обороны Рустема Умерова вызывали в Верховную Раду. Нардепы хотели выслушать его по поводу скандалов с закупками в оборонной отрасли.

Между тем, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявлял, что военные зафиксировали 417 случаев нештатного срабатывания 120 мм мин украинского производства. Из последних партий замене подлежало около 24 тысяч и, по словам министра, им замена мин должна была быть осуществлена бесплатно для Сил обороны – за счет завода-производителя.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце ноября прошлого года стало известно, что бойцам Вооруженных сил Украины была поставлена партия некачественных мин производства "Укроборонпрома". Подобные случаи были в других подразделениях и раньше.

В частности, воины Сил обороны, защищающие рубежи на Кураховском направлении, показали непригодные для использования мины калибра 120 мм. Те после выстрела падали в нескольких метрах от боевой позиции воинов или же оставались прямо в стволе миномета.

В Минобороны заявили, что они продолжают расследовать причины нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин. Там добавили, что приостановили использование указанных партий боеприпасов в Силах обороны, а также их выдачу в боевые подразделения.

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