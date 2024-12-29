Минэнерго и НКРЭКУ должны проконтролировать выплату долгов на энергорынке, – Трофимец

После уплаты компанией "Энергоатом" всех необходимых платежей в адрес ГП "Гарантированный покупатель" проблема долгов осталась, поскольку деньги не продолжили движение дальше по цепи компаний на рынке электроэнергии.

Видео дня

Об этом заявил вице-президент по энергетике Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец.

"Компания выплатила 100% платежей по ПСО для населения. Более того, компания за последние 9 месяцев погасила и долги предыдущих периодов в сумме 17 млрд грн", – сказал он.

При этом он отметил, что говорить о хэппи энде в этой истории рано, ведь большая часть этих денег – это неоплаченный тариф на передачу.

"То есть еще "Укрэнерго" должно получить деньги, чтобы дальше использовать их для покрытия своих расходов и оплату ПСО по ВИЭ", - добавил Трофимец.

По его словам, в цепи платежей одни долги перед "Гарпоком" закрылись, но другие остались. Соответственно, "Гарпок" не может дальше рассчитаться перед производителями электроэнергии из ВИЭ.

"На эту проблему с расчетами следует обратить внимание НКРЭКУ и Минэнерго. Потому что нет лишнего времени, чтобы в условиях значительных обстрелов энергетики тратить еще месяцы на поиск денег у разных участников рынка, чтобы наконец выйти из долгового кризиса на рынке электроэнергии", – заметил Трофимец.

Напомним, задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию производства электроэнергии из альтернативных источников перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 миллиардов гривен.

По мнению экспертов, правительство, парламент и Нацкомиссия по вопросам энергетики должны спасти энергетику от паралича из-за постоянно увеличивающихся многомиллиардных долгов.