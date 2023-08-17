Международную компанию обвинили в работе на оккупированной территории: "доставят товар, если указать DNR RU"

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что международная компания DHL занимается доставкой товаров из ЕС во временно оккупированный РФ украинский город. При этом, по словам Андрющенко, при оформлении посылки необходимо указывать "Mariupol DNR RU".

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Об этом Андрющенко написал в своем Telegram-канале. Он обратил внимание, что на видео с ДТП в Мариуполе можно заметить автомобиль компании DHL. Это международная компания со штаб-квартирой в Германии, которая является одним из мировых лидеров в доставке посылок.

"Оказывается, по крайней мере из части стран ЕС можно отправить посылку в Мариуполь. Через Россию. Если Mariupol добавляет DNR RU. Точно так работает доставка из Испании, есть факты посылок из Польши. Поэтому, DHL там не зря если что. Возникает логический вопрос к международным перевозчикам, которые (как понимаю) сотрудничают с "Почтой России" У вас все ок? Ничего нигде не давит?" – обратился он.

OBOZREVATEL направил запрос в офис DHL с просьбой прокомментировать заявление Андрющенко, а также ответить: действительно ли компании занимается доставкой на оккупированную территорию, маркирует ее как "DNR RU" и сотрудничает с "Почтой России".

Получив ответ от DHL, мы также опубликуем их позицию. Отметим, если компания действительно работает на оккупированной территории, это может стать причиной международного скандала.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем Великобритания расширила санкции против России. В список персональных ограничений внесены еще 13 человек, среди которых чиновники, причастные к похищениям и депортации украинских детей. По той же причине в список попал детский центр "Артек" во временно оккупированном Крыму.

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