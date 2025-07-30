'Метинвест' за год направил более $170 млн на экологические проекты

В 2024 году экологические расходы компании "Метинвест" составили $170,5 млн, из которых $39,8 млн – капитальные инвестиции, $129,1 млн – текущие расходы и $1,5 млн – прочие. Инвестиции компании сосредоточены в нескольких основных направлениях: снижение выбросов парниковых газов, оптимизация энергопотребления, внедрение возобновляемой энергетики, модернизация оборудования и совершенствование водоочистки.

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Об этом говорится в отчете компании.

Сумма экологических расходов увеличивается ежегодно: в 2024 она на 2% больше, чем в 2023 году, и на 5% больше, чем в 2022 году.

Экологические инициативы продиктованы необходимостью соответствовать требованиям европейского законодательства, в частности, таким системам, как MRV (мониторинг, отчетность и верификация), CBAM (механизм трансграничной углеродной корректировки), ESRS (стандарты отчетности устойчивого развития) и ETS (система торговли выбросами). Для каждого предприятия, которое готово поставлять свою продукцию в ЕС и интегрироваться в евросообщество, эта терминология трансформируется в виде инвестиций в экологические проекты.

Экологические инициативы позволяют предприятиям не только уменьшать влияние на окружающую среду, но и экономить, отмечают в "Метинвесте". Также использование альтернативных источников энергии, таких как биотопливо, сокращает расходы на энергоресурсы, а системы мониторинга, такие как MRV или ETS, предоставляют инструменты для анализа эффективности и принятия управленческих решений.

В "Метинвесте" рассказали, что отдельные предприятия оптимизируют энергопотребление и постепенно переходят на альтернативные источники энергии. Так, на Северном и Центральном ГОКах осуществлено частичное замещение природного газа биотопливом (лузга подсолнечника) – это способствует снижению выбросов CO₂.

Также компания внедряет системы администрирования выбросов CO₂, такие как MRV, CBAM, ESRS и ETS. "Эти системы позволяют не только соответствовать европейским стандартам, но и оптимизировать производственные процессы, снижая затраты на топливо и энергию", – комментируют в компании.

Там ожидают, что выполнение требований этих систем не только будет способствовать уменьшению экологической нагрузки, но и обеспечит экономические преимущества: сокращение расходов на энергоресурсы, повышение эффективности производства и возможность бесперебойного экспорта в ЕС.